Додано: Вів 07 кві, 2020 21:57

freeze написав: adeges написав:

это догадка



Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом. Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.

достоверной информацией с натяжкой можно считать нормативный документ. правда не факт, что его исполняют.так вот, еще только 23 марта только собирались подготовить соответствующий приказ.возможно, но никак не достоверно, его издали, и возможно, при условии что его издали и довели в массы, его пару дней назад начали исполнятьдостоверной также была бы инфо Ляшка на официальном брифинге, где бы он сказал, что мы провели ХХХ исследований за последний ХХХ дней смерти от пневмоний, и установили, что ХХХ умерших имели Ковид-19но о таком брифинге я не слышал. плюс не всем диагностируют пневмонии как причину смерти, а значит нет повода применять даже приказ, если он и издан (возможно издан)поэтому статистика заболеваемости И смертности в Украине крайне недостоверная