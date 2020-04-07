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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 810811812813814>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 140
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  Civis написав:
  freeze написав:Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.


Это достоверная информация?


это догадка


Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:37

  edvardd написав:
  Schmit написав:
И все равно умирают.


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?

Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:40

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:
И все равно умирают.


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?

Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.


вопрос на засыпку - Комары переносят коронавирус ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:41

  moldashavanin написав:вопрос на засыпку - Комары переносят коронавирус ?


Пока нет таких данных. Тут бы от людей-переносчиков отбиться для начала...
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:44

  athena1 написав:- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.

Німеччина, Швеція, Португалія, Австрія?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.
Востаннє редагувалось Trast в Вів 07 кві, 2020 21:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:57

  freeze написав:
adeges написав:
это догадка


Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.


достоверной информацией с натяжкой можно считать нормативный документ. правда не факт, что его исполняют.

так вот, еще только 23 марта только собирались подготовить соответствующий приказ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... monij.html

возможно, но никак не достоверно, его издали, и возможно, при условии что его издали и довели в массы, его пару дней назад начали исполнять

достоверной также была бы инфо Ляшка на официальном брифинге, где бы он сказал, что мы провели ХХХ исследований за последний ХХХ дней смерти от пневмоний, и установили, что ХХХ умерших имели Ковид-19

но о таком брифинге я не слышал. плюс не всем диагностируют пневмонии как причину смерти, а значит нет повода применять даже приказ, если он и издан (возможно издан)

поэтому статистика заболеваемости И смертности в Украине крайне недостоверная
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:58

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:
И все равно умирают.


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?

Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.


протефлазид очень существенно пропал в продаже, а где есть - вырос в цене в 2 раза, так что подъем продаж ему был обеспечен нашими академиками
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  freeze написав:
adeges написав:
это догадка


Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.


достоверной информацией с натяжкой можно считать нормативный документ. правда не факт, что его исполняют.

так вот, еще только 23 марта только собирались подготовить соответствующий приказ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... monij.html

возможно, но никак не достоверно, его издали, и возможно, при условии что его издали и довели в массы, его пару дней назад начали исполнять

достоверной также была бы инфо Ляшка на официальном брифинге, где бы он сказал, что мы провели ХХХ исследований за последний ХХХ дней смерти от пневмоний, и установили, что ХХХ умерших имели Ковид-19

но о таком брифинге я не слышал. плюс не всем диагностируют пневмонии как причину смерти, а значит нет повода применять даже приказ, если он и издан (возможно издан)

поэтому статистика заболеваемости И смертности в Украине крайне недостоверная


Паталогоанатом, очень известный в Одессе человек, пишет, что приказ МОЗ есть, тесты такие всем умершим пневмонийщикам делаются.
У меня нет основания не доверять человеку, который лично этим занимается.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:14

Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями.
....
Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.

https://kurs.com.ua/novost/170918-%E2%80%8Bmirovie-lideri-prizivajut-utverdit-chrezvichainoe-finansirovanie
Интересно, мы входим в это число?
Там речь о выделении ещё приличных сумм на эпидемию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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