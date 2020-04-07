Додано: Вів 07 кві, 2020 22:33

Власти Норвегии объявляют о смягчении коронАвирусного карантина. С 20 апреля открываются детские сады, с 27 апреля - начальные школы и многие предприятия сферы услуг. В Норвегии, население которой - около 5.3 млн. чел, количество инфицированных Covid19 на 7 апреля 2020 составило около 6 000 человек. Из которых умерли 88 человек. Как известно, грядущее в апреле 2020 смягчение карантина анонсировали Австрия, Чехия и Дания.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.