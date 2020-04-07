Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями. .... Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.
меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией, идет по цифрам на уровне какой-то Дании. И тестов у них нельзя сказать, что совсем мало сделано, 140тыс. И по прежнему нет количества тестов у Китая, а сейчас они светят совсем смешную цифру заразившихся за день -32. что-то Китай мутит.
Власти Норвегии объявляют о смягчении коронАвирусного карантина. С 20 апреля открываются детские сады, с 27 апреля - начальные школы и многие предприятия сферы услуг. В Норвегии, население которой - около 5.3 млн. чел, количество инфицированных Covid19 на 7 апреля 2020 составило около 6 000 человек. Из которых умерли 88 человек. Как известно, грядущее в апреле 2020 смягчение карантина анонсировали Австрия, Чехия и Дания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией, идет по цифрам на уровне какой-то Дании. И тестов у них нельзя сказать, что совсем мало сделано, 140тыс. И по прежнему нет количества тестов у Китая, а сейчас они светят совсем смешную цифру заразившихся за день -32. что-то Китай мутит.
Мир бы ещё столетие назад этот вирус бы и не заметил, а такие страны как Индия и подавно.
Это вирус развитых стран с развитой медициной, высокой продолжительностью жизни и шастающих граждан т.п.
unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией, идет по цифрам на уровне какой-то Дании. И тестов у них нельзя сказать, что совсем мало сделано, 140тыс. И по прежнему нет количества тестов у Китая, а сейчас они светят совсем смешную цифру заразившихся за день -32. что-то Китай мутит.
Индия действительна интересна, но в том регионе у всех так показывает динамику. Из подобных густо населенных там схожие Пакистан, Индонезия, Бангладеш. Все похожи в динамике.
А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий. То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.
athena1 написав:- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки. Потім згрупуватися було вже п***.
Німеччина, Швеція, Португалія, Австрія?
Аналогічно. по перше там інша методика підрахунку померлих, по друге там усюди (якщо уважно вивчаєте ситуацію змінили суворість заходів). шведи ще повільно це роблять. Але дивлячись на сусідів, де смертність менша теж потрохи змінюються. Додайте ще їхню дисциплінованість порівняно з Півднем. Звеніть увагу на Чехію. вже потрохи послаблюють.
Настойчиво рекоммендую Михаила Фаворова! Все таки проффесиналы лучше разбираются. Там малость другая логика. Плюс лично от меня: маска и очки не дают (в основном) дотрагиваться руками до рта, носа и глаз! А именно такой способ наиболее распространен. Идеально научиться это никогда не делать. Кстати слышал интервью Супрун для крупной АйТи компании. Она утверждает, что она и многие хирурги выдрессированы не давать волю рукам. Иногда операции по многу часов проводятся!