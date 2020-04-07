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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 811812813814>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 140
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:21

  ЛАД написав:
Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями.
....
Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.

https://kurs.com.ua/novost/170918-%E2%80%8Bmirovie-lideri-prizivajut-utverdit-chrezvichainoe-finansirovanie
Интересно, мы входим в это число?
Там речь о выделении ещё приличных сумм на эпидемию.

ну да, а вы думали для чего весь этот цирк с карантином затевался? :roll:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией, идет по цифрам на уровне какой-то Дании. И тестов у них нельзя сказать, что совсем мало сделано, 140тыс.
И по прежнему нет количества тестов у Китая, а сейчас они светят совсем смешную цифру заразившихся за день -32.
что-то Китай мутит.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Норвегии объявляют о смягчении коронАвирусного карантина. С 20 апреля открываются детские сады, с 27 апреля - начальные школы и многие предприятия сферы услуг. В Норвегии, население которой - около 5.3 млн. чел, количество инфицированных Covid19 на 7 апреля 2020 составило около 6 000 человек. Из которых умерли 88 человек. Как известно, грядущее в апреле 2020 смягчение карантина анонсировали Австрия, Чехия и Дания.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:38

  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией, идет по цифрам на уровне какой-то Дании. И тестов у них нельзя сказать, что совсем мало сделано, 140тыс.
И по прежнему нет количества тестов у Китая, а сейчас они светят совсем смешную цифру заразившихся за день -32.
что-то Китай мутит.

Мир бы ещё столетие назад этот вирус бы и не заметил, а такие страны как Индия и подавно.

Это вирус развитых стран с развитой медициной, высокой продолжительностью жизни и шастающих граждан т.п.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией, идет по цифрам на уровне какой-то Дании. И тестов у них нельзя сказать, что совсем мало сделано, 140тыс.
И по прежнему нет количества тестов у Китая, а сейчас они светят совсем смешную цифру заразившихся за день -32.
что-то Китай мутит.


Индия действительна интересна, но в том регионе у всех так показывает динамику. Из подобных густо населенных там схожие Пакистан, Индонезия, Бангладеш. Все похожи в динамике.

А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий.
То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:55

https://kurs.com.ua/novost/170943-komarovskii-kto-dolzhen-nosit-respiratori - Комаровский о масках. Доказывает ненужность, скорее, вредность ношения масок здоровыми людьми. Да и вообще.
Там есть видео, но часть в тексте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:58

  Ромасик написав:
  athena1 написав:- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.

Німеччина, Швеція, Португалія, Австрія?

Аналогічно. по перше там інша методика підрахунку померлих, по друге там усюди (якщо уважно вивчаєте ситуацію змінили суворість заходів). шведи ще повільно це роблять. Але дивлячись на сусідів, де смертність менша теж потрохи змінюються.
Додайте ще їхню дисциплінованість порівняно з Півднем.
Звеніть увагу на Чехію. вже потрохи послаблюють.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:59

  Zebra написав:.....
Мир бы ещё столетие назад этот вирус бы и не заметил, а такие страны как Индия и подавно.

Это вирус развитых стран с развитой медициной, высокой продолжительностью жизни и шастающих граждан т.п.

Мир бы 100 лет назад не заметил испанку?
При небольшом количестве смертей, действительно, не заметил бы - тогда на это (на смерти) меньше обращали внимание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:05

  ЛАД написав:https://kurs.com.ua/novost/170943-komarovskii-kto-dolzhen-nosit-respiratori - Комаровский о масках. Доказывает ненужность, скорее, вредность ношения масок здоровыми людьми. Да и вообще.
Там есть видео, но часть в тексте.

Настойчиво рекоммендую Михаила Фаворова! Все таки проффесиналы лучше разбираются. Там малость другая логика. Плюс лично от меня: маска и очки не дают (в основном) дотрагиваться руками до рта, носа и глаз! А именно такой способ наиболее распространен.
Идеально научиться это никогда не делать. Кстати слышал интервью Супрун для крупной АйТи компании. Она утверждает, что она и многие хирурги выдрессированы не давать волю рукам. Иногда операции по многу часов проводятся!
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