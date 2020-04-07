unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий. То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.
я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.
Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями. .... Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.
freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.
но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была. у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.
unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий. То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.
я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.
В крупнейшем мегаполисе Мумбаи температура выше 30 градусов, может это тоже влияет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.