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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 811812813814

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 140
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Мир бы 100 лет назад не заметил испанку?

100 лет назад просто не было такого количества граждан за 70, чтобы получилась нетипичная статистика смертности.
В то время, как "испанка", как и "обычный грипп", поражала преимущественно детей.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:06

  juristkostya написав:
  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий.
То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.

я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:09

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями.
....
Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.

https://kurs.com.ua/novost/170918-%E2%80%8Bmirovie-lideri-prizivajut-utverdit-chrezvichainoe-finansirovanie
Интересно, мы входим в это число?
Там речь о выделении ещё приличных сумм на эпидемию.

ну да, а вы думали для чего весь этот цирк с карантином затевался? :roll:

Ну да! Соросу(Бильдегберцам, Китаю, нужное подчеркнуть) просто необходимы наши черноземы, заводы, зерно, порты , нужное подчеркнуть.
А Вы не продавайте! Будьте умнее! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:13

  freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.

но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была.
у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:
  juristkostya написав:
  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий.
То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.

я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.


В крупнейшем мегаполисе Мумбаи температура выше 30 градусов, может это тоже влияет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:21

  ЛАД написав:
  Zebra написав:.....
Мир бы ещё столетие назад этот вирус бы и не заметил, а такие страны как Индия и подавно.

Это вирус развитых стран с развитой медициной, высокой продолжительностью жизни и шастающих граждан т.п.

Мир бы 100 лет назад не заметил испанку?
При небольшом количестве смертей, действительно, не заметил бы - тогда на это (на смерти) меньше обращали внимание.

Коронавирус и рядом с испанкой не стоял. 100 лет назад люди так долго не жили, чтоб их затронул коронавирус. Тогда людей за 70 было раз в 10-20 чем сейчас меньше.
Zebra
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