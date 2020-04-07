unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий. То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.
я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.
Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями. .... Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.
freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.
но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была. у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.
unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий. То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.
я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.
В крупнейшем мегаполисе Мумбаи температура выше 30 градусов, может это тоже влияет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.
но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была. у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.
Не сразу вылечились, у них и на сегодня 1242 человека долечивается. А в целом достаточно естественная кривая динамики, с учетом жесточайшего карантина и срока три месяца вполне реально, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
athena1 написав:..лично от меня: маска и очки не дают (в основном) дотрагиваться руками до рта, носа и глаз! А именно такой способ наиболее распространен.
Звідки такі висновки? Від тих, хто розпродав маски/респиратори за кордон? Борис Джонсон облизував пальці на пару з принцом Чарльзом? Чи медпрацівники, що захворіли, ковирялися в носі та очах брудними руками. Здається Ви пропустили 800 сторінок гілки.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
freeze написав: вопрос 1: вы нашли нулевого пациента? вопрос 2: в Китае пик был через 20 дней, в Италии - через 40. Мы по какому идем?
Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати - В Китаі пік був невідомо на який день! - Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів - Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки. Потім згрупуватися було вже п***. Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет Поки дали дупля. він розрісся.
это они булки расслабили, а я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства...
Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших? Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу. Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.
вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?