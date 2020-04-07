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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 812813814815>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 141
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
23
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Мир бы 100 лет назад не заметил испанку?

100 лет назад просто не было такого количества граждан за 70, чтобы получилась нетипичная статистика смертности.
В то время, как "испанка", как и "обычный грипп", поражала преимущественно детей.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:06

  juristkostya написав:
  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий.
То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.

я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:09

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Страны G20 должны предоставить миллиарды, чтобы «заполнить пробелы в ответных действиях на Covid-19» и поддержать более бедные страны, говорится в открытом письме, подписанном бывшими премьер-министрами, учеными, экономистами и благотворительными организациями.
....
Международное сообщество должно разрешить не выплачивать долг более бедным странам за этот год, в том числе 44 млрд. долл, - долг африканских стран.

https://kurs.com.ua/novost/170918-%E2%80%8Bmirovie-lideri-prizivajut-utverdit-chrezvichainoe-finansirovanie
Интересно, мы входим в это число?
Там речь о выделении ещё приличных сумм на эпидемию.

ну да, а вы думали для чего весь этот цирк с карантином затевался? :roll:

Ну да! Соросу(Бильдегберцам, Китаю, нужное подчеркнуть) просто необходимы наши черноземы, заводы, зерно, порты , нужное подчеркнуть.
А Вы не продавайте! Будьте умнее! :lol: :lol: :lol:
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:13

  freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.

но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была.
у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:
  juristkostya написав:
  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему. В то время, как нахождение в условиях избыточной чистоты приводит к тому, что иммунная система начинает работать не так, как заложена эволюцией, в частности, растёт число аллергий.
То есть, "привычная" антисанитария запросто может быть фактором повышенной сопротивляемости вирусу.

я эту версию тут когда-то выдвигал, еще и постил видео с хлебанием воды из Ганга где трупы плавают, но решил посмотреть динамику и ничего особо не поменялось за две недели.


В крупнейшем мегаполисе Мумбаи температура выше 30 градусов, может это тоже влияет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:
  freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.

но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была.
у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.


Не сразу вылечились, у них и на сегодня 1242 человека долечивается.
А в целом достаточно естественная кривая динамики, с учетом жесточайшего карантина и срока три месяца вполне реально, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:26

  athena1 написав:..лично от меня: маска и очки не дают (в основном) дотрагиваться руками до рта, носа и глаз! А именно такой способ наиболее распространен.

Звідки такі висновки? Від тих, хто розпродав маски/респиратори за кордон?
Борис Джонсон облизував пальці на пару з принцом Чарльзом? Чи медпрацівники, що захворіли, ковирялися в носі та очах брудними руками.
Здається Ви пропустили 800 сторінок гілки.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:31

  athena1 написав:
  Ромасик написав:
  freeze написав:
вопрос 1: вы нашли нулевого пациента?
вопрос 2: в Китае пик был через 20 дней, в Италии - через 40. Мы по какому идем?

Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати
- В Китаі пік був невідомо на який день!
- Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів
- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.
Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет :oops:
Поки дали дупля. він розрісся. :oops: :oops: :oops:

это они булки расслабили, а я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:33

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:
И все равно умирают.


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?

Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.

в штатах нет хлорохина в количестве - Трамп лично попросил премьера Индии Моди разрешить поставку в Америку партии хлорохина, это сейчас супердефицит...
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:38

  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?
edvardd
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