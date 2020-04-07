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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 812813814815

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 141
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
23
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:44

  edvardd написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?

Кровь нельзя брать после приема антибиотиков 2 месяца. Поэтому даже и просить пока не у кого.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:55

  ЛАД написав:Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.
Большое спасибо.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:01

  edvardd написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?

Скажу, приходьте через декілька днів.
І мова не про тих, хто вийшов півживий, а хто перехворів не дойшовши до реанімації.
І плазма це не кров, єритроцити повернуть.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:04

  stm написав:
  edvardd написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?

Кровь нельзя брать после приема антибиотиков 2 месяца. Поэтому даже и просить пока не у кого.

Хто це вам сказав, що не можна брати і до чого тут взагалі антибіотики, якщо мова йде про антитіла
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

юридический результат второго дня жесткого карантина
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:21

появилися якісьекспрес тести українського виробницева.
https://medmag.ua/krasota-i-zdorove/eks ... sars-cov-2
цікаво що воно за звір яка якість . чи дійсно тут вироблені.
характерно шо вказані два шляхи тестування і з крові і з плазми. правда не зазначаєьбся що плазма точніша набагато. ціна 550 грн
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:32

  stargazer написав:появилися якісьекспрес тести українського виробницева.
https://medmag.ua/krasota-i-zdorove/eks ... sars-cov-2
цікаво що воно за звір яка якість . чи дійсно тут вироблені.
характерно шо вказані два шляхи тестування і з крові і з плазми. правда не зазначаєьбся що плазма точніша набагато. ціна 550 грн
китайцы выпускают тесты, при покупке определенного кол-ва, могут нанести полиграфию, мол 3ро6лен0 в YкраiHi
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

подробнейшая статистика по смертности в Швеции за последние годы по дням, за этот точные пока до конца марта
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-p ... i-sverige/
вот теперь можно что-то анализировать.
наш Укрстат по медицине дает крохи только по 2017 год )))) вот за шо им деньги платят?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:40

  swan forever написав:
  ЛАД написав:Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.
Большое спасибо.

Большое пожалуйста!
Укажите, пожалуйста, "80% постов бессодержательные критика". Я их удалю. Лично я помню 2 поста - один против Франта и 2-ой, кот. Вы процитировали.
Безапелляционное бывает мнение, а не самомнение. :)
Если Вы хотите обсуждать сиюминутные политические дрязги, для этого есть политическая ветка.
Интересно, умирая от вирусной пневмонии (не доведи Вас бог!), Вы тоже будете обсуждать, кто лучше - Зе или По?

P.s. Я мог бы начать отвечать на те посты и во что бы превратилась ветка?
Но и молчать в ответ на неумную пропаганду тоже нельзя. Поэтому - хочется? - на полит ветку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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