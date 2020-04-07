edvardd написав:
вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?
Кровь нельзя брать после приема антибиотиков 2 месяца. Поэтому даже и просить пока не у кого.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:44
Кровь нельзя брать после приема антибиотиков 2 месяца. Поэтому даже и просить пока не у кого.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:55
И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.
Большое спасибо.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:01
Скажу, приходьте через декілька днів.
І мова не про тих, хто вийшов півживий, а хто перехворів не дойшовши до реанімації.
І плазма це не кров, єритроцити повернуть.
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:04
Хто це вам сказав, що не можна брати і до чого тут взагалі антибіотики, якщо мова йде про антитіла
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
юридический результат второго дня жесткого карантина
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:21
появилися якісьекспрес тести українського виробницева.
цікаво що воно за звір яка якість . чи дійсно тут вироблені.
характерно шо вказані два шляхи тестування і з крові і з плазми. правда не зазначаєьбся що плазма точніша набагато. ціна 550 грн
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:32
китайцы выпускают тесты, при покупке определенного кол-ва, могут нанести полиграфию, мол 3ро6лен0 в YкраiHi
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
подробнейшая статистика по смертности в Швеции за последние годы по дням, за этот точные пока до конца марта
вот теперь можно что-то анализировать.
наш Укрстат по медицине дает крохи только по 2017 год )))) вот за шо им деньги платят?
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:40
Большое пожалуйста!
Укажите, пожалуйста, "80% постов бессодержательные критика". Я их удалю. Лично я помню 2 поста - один против Франта и 2-ой, кот. Вы процитировали.
Безапелляционное бывает мнение, а не самомнение.
Если Вы хотите обсуждать сиюминутные политические дрязги, для этого есть политическая ветка.
Интересно, умирая от вирусной пневмонии (не доведи Вас бог!), Вы тоже будете обсуждать, кто лучше - Зе или По?
P.s. Я мог бы начать отвечать на те посты и во что бы превратилась ветка?
Но и молчать в ответ на неумную пропаганду тоже нельзя. Поэтому - хочется? - на полит ветку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, ЛАД і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|