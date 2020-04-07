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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 813814815816>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 142
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
23
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
26
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:44

  edvardd написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?

Кровь нельзя брать после приема антибиотиков 2 месяца. Поэтому даже и просить пока не у кого.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:55

  ЛАД написав:Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.
Большое спасибо.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:01

  edvardd написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?

Скажу, приходьте через декілька днів.
І мова не про тих, хто вийшов півживий, а хто перехворів не дойшовши до реанімації.
І плазма це не кров, єритроцити повернуть.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:04

  stm написав:
  edvardd написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

вы выползли полуживой из больницы, а вам говорят - отлейте пол литра крови - лично вы что скажете?

Кровь нельзя брать после приема антибиотиков 2 месяца. Поэтому даже и просить пока не у кого.

Хто це вам сказав, що не можна брати і до чого тут взагалі антибіотики, якщо мова йде про антитіла
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

юридический результат второго дня жесткого карантина
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:21

появилися якісьекспрес тести українського виробницева.
https://medmag.ua/krasota-i-zdorove/eks ... sars-cov-2
цікаво що воно за звір яка якість . чи дійсно тут вироблені.
характерно шо вказані два шляхи тестування і з крові і з плазми. правда не зазначаєьбся що плазма точніша набагато. ціна 550 грн
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:32

  stargazer написав:появилися якісьекспрес тести українського виробницева.
https://medmag.ua/krasota-i-zdorove/eks ... sars-cov-2
цікаво що воно за звір яка якість . чи дійсно тут вироблені.
характерно шо вказані два шляхи тестування і з крові і з плазми. правда не зазначаєьбся що плазма точніша набагато. ціна 550 грн
китайцы выпускают тесты, при покупке определенного кол-ва, могут нанести полиграфию, мол 3ро6лен0 в YкраiHi
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

подробнейшая статистика по смертности в Швеции за последние годы по дням, за этот точные пока до конца марта
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-p ... i-sverige/
вот теперь можно что-то анализировать.
наш Укрстат по медицине дает крохи только по 2017 год )))) вот за шо им деньги платят?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:40

  swan forever написав:
  ЛАД написав:Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.
Большое спасибо.

Большое пожалуйста!
Укажите, пожалуйста, "80% постов бессодержательные критика". Я их удалю. Лично я помню 2 поста - один против Франта и 2-ой, кот. Вы процитировали.
Безапелляционное бывает мнение, а не самомнение. :)
Если Вы хотите обсуждать сиюминутные политические дрязги, для этого есть политическая ветка.
Интересно, умирая от вирусной пневмонии (не доведи Вас бог!), Вы тоже будете обсуждать, кто лучше - Зе или По?

P.s. Я мог бы начать отвечать на те посты и во что бы превратилась ветка?
Но и молчать в ответ на неумную пропаганду тоже нельзя. Поэтому - хочется? - на полит ветку.
P.p.s. Также буду Вам очень признателен, если Вы укажете мои посты на этой ветке, где я бы занимался политпропагандой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 кві, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:11

  unicdima написав:
  freeze написав:А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.

но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была.
у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.

Авторитетні епідеміологи/вірусологи давно озвучували прогноз "7 тижнів до піку, 7 тижнів після" (на окремій території), ще до піку в Китаї. По "аналогії" з іншими спалахами, наскільки я зрозумів.
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