Додано: Сер 08 кві, 2020 00:40

swan forever написав: ЛАД написав: Большая просьба к модераторам!

Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.

Заранее благодарен. Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньтеили хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.

Большое спасибо. И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.Большое спасибо.

Большое пожалуйста!Укажите, пожалуйста, "80% постов бессодержательные критика". Я их удалю. Лично я помню 2 поста - один против Франта и 2-ой, кот. Вы процитировали.Безапелляционное бывает мнение, а не самомнение.Если Вы хотите обсуждать сиюминутные политические дрязги, для этого есть политическая ветка.Интересно, умирая от вирусной пневмонии (не доведи Вас бог!), Вы тоже будете обсуждать, кто лучше - Зе или По?P.s. Я мог бы начать отвечать на те посты и во что бы превратилась ветка?Но и молчать в ответ на неумную пропаганду тоже нельзя. Поэтому - хочется? - на полит ветку.P.p.s. Также буду Вам очень признателен, если Вы укажете мои посты на этой ветке, где я бы занимался политпропагандой.