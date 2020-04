Додано: Сер 08 кві, 2020 01:11

unicdima написав: freeze написав: А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России. А в Китае все 32 случая это занос извне, выявленные на обсервации после прибытия из других стран. Кстати больше половины из этих случаев последних дней, прибывшие из России.

но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была.

у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях. но ведь так не бывает после такой вспышки какая у них была.у них 3300 трупов и тут сразу опа, все сразу вылечились, новых случаев нет, отменяют карантин, да так, что китайцы давки устраивают на экскурсиях.

Авторитетні епідеміологи/вірусологи давно озвучували прогноз "7 тижнів до піку, 7 тижнів після" (на окремій території), ще до піку в Китаї. По "аналогії" з іншими спалахами, наскільки я зрозумів. Авторитетні епідеміологи/вірусологи давно озвучували прогноз "7 тижнів до піку, 7 тижнів після" (на окремій території), ще до піку в Китаї. По "аналогії" з іншими спалахами, наскільки я зрозумів.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell