В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?
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Додано: Сер 08 кві, 2020 01:32
В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 08 кві, 2020 01:40
В Одессе всё ходит.
С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.
Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен.
На конечной забежали две тётушки в защитных костюмах и с пульверизаторами и начали обильно брызгать чем-то салон.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 08 кві, 2020 01:41
поддерживаю.
полоумный дед тут ничего, кроме "слышал, но не уточнял" не пишет
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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