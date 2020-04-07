В Одессе всё ходит. С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше. Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен.
На конечной забежали две тётушки в защитных костюмах и с пульверизаторами и начали обильно брызгать чем-то салон.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Большая просьба к модераторам! Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33. Заранее благодарен.
И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением. Большое спасибо.
поддерживаю. полоумный дед тут ничего, кроме "слышал, но не уточнял" не пишет
Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших? Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу. Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.
чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей.
ЛАД написав:...... А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?
В Одессе всё ходит. С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше. Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен. .....
У нас, по-моему, никто не считает. Во всяком случае, в часы пик как сельди в бочке. Днём, действительно, людей поменьше стало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.