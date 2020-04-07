RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 813814815816

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 142
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
26
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
23
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
26
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:32

https://vesti.ua/strana/koronavirus-v-ukraine-meru-zaporozhya-grozit-nakazanie - здесь пишут, что в Запорожье работает общественный транспорт и в связи с этим Зеленский пригрозил мэру СБУ и МВД.
В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15976
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:40

  ЛАД написав:https://vesti.ua/strana/koronavirus-v-ukraine-meru-zaporozhya-grozit-nakazanie - здесь пишут, что в Запорожье работает общественный транспорт и в связи с этим Зеленский пригрозил мэру СБУ и МВД.
В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?


В Одессе всё ходит.
С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.
Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен. :lol: :lol: :lol:

Зображення

На конечной забежали две тётушки в защитных костюмах и с пульверизаторами и начали обильно брызгать чем-то салон.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16176
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 6406 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:41

  swan forever написав:
  ЛАД написав:Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.
Большое спасибо.

поддерживаю.
полоумный дед тут ничего, кроме "слышал, но не уточнял" не пишет
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14576
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 4294 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 02:22

  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей.
Хомяк
 
Повідомлень: 33
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 02:57

  freeze написав:
  ЛАД написав:......
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?


В Одессе всё ходит.
С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.
Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен. :lol: :lol: :lol:
.....

У нас, по-моему, никто не считает. Во всяком случае, в часы пик как сельди в бочке.
Днём, действительно, людей поменьше стало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15976
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 03:05

А что можно ездить без пропусков?
Елена8
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 813814815816
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6901 1539024
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 23:54
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9282)
08.04.2020 03:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.