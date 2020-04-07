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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 813814815816 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 142 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 18% 25 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 17 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 18% 26 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 7 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 23 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 7 Найманий працівник, втратив роботу 4% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 26 Всього голосів : 142 Додано: Сер 08 кві, 2020 01:32 https://vesti.ua/strana/koronavirus-v-ukraine-meru-zaporozhya-grozit-nakazanie - здесь пишут, что в Запорожье работает общественный транспорт и в связи с этим Зеленский пригрозил мэру СБУ и МВД.

В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.

А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу? - здесь пишут, что в Запорожье работает общественный транспорт и в связи с этим Зеленский пригрозил мэру СБУ и МВД.В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15976 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4397 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 01:40 ЛАД написав: https://vesti.ua/strana/koronavirus-v-ukraine-meru-zaporozhya-grozit-nakazanie - здесь пишут, что в Запорожье работает общественный транспорт и в связи с этим Зеленский пригрозил мэру СБУ и МВД.

В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.

А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу? - здесь пишут, что в Запорожье работает общественный транспорт и в связи с этим Зеленский пригрозил мэру СБУ и МВД.В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?



В Одессе всё ходит.

С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.

Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен.







На конечной забежали две тётушки в защитных костюмах и с пульверизаторами и начали обильно брызгать чем-то салон. В Одессе всё ходит.С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен.На конечной забежали две тётушки в защитных костюмах и с пульверизаторами и начали обильно брызгать чем-то салон. Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16176 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4094 раз. Подякували: 6406 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 01:41 swan forever написав: ЛАД написав: Большая просьба к модераторам!

Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.

Заранее благодарен. Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньтеили хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.

Большое спасибо. И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.Большое спасибо.

поддерживаю.

полоумный дед тут ничего, кроме "слышал, но не уточнял" не пишет поддерживаю.полоумный дед тут ничего, кроме "слышал, но не уточнял" не пишет Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14576 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1938 раз. Подякували: 4294 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 02:22 Trast написав: Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?

Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.

Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку. Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей. чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей. Хомяк Повідомлень: 33 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 02:57 freeze написав: ЛАД написав: ......

А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу? ......А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?



В Одессе всё ходит.

С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.

Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен.

..... В Одессе всё ходит.С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен......

У нас, по-моему, никто не считает. Во всяком случае, в часы пик как сельди в бочке.

Днём, действительно, людей поменьше стало. У нас, по-моему, никто не считает. Во всяком случае, в часы пик как сельди в бочке.Днём, действительно, людей поменьше стало. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15976 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4397 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 03:05 А что можно ездить без пропусков? Елена8 Повідомлень: 1040 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 813814815816 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6901 1539024

vovan_prm Вів 07 кві, 2020 23:54