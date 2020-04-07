Додано: Сер 08 кві, 2020 04:30

Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой. Но зимой вирус, как прогнозирует модель, может быть более опасен, чем летом. И смертей может быть больше на 50%, так как базовое репродуктивное число коронавируса при жаркой температуре снижается до 1, а осенью и зимой повышается до 2-3[ papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551767 ]. Это означает, что летом, каждый заразившийся заразит 1 человека вокруг себя, а зимой 2-3.Модель:Джерело: