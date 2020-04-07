В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 01:32
В Харькове троллейбус и трамвай тоже ходят.
А как в других городах? И если прекращено движение общественного транспорта, то как люди добираются на работу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 08 кві, 2020 01:40
В Одессе всё ходит.
С вчерашнего дня ограничение ослабили, было половина сидячих мест, сделали только сидячие места можно. Трамваи и троллейбусы ходят как часы, как по мне даже чаще чем раньше.
Но пассажиропоток ослаб сильно. Сегодня проехал три остановки до конечной, был один в салоне, даже сфоткал на память, самое большое и дешевое в мире такси за 5 гривен.
На конечной забежали две тётушки в защитных костюмах и с пульверизаторами и начали обильно брызгать чем-то салон.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 08 кві, 2020 01:41
поддерживаю.
полоумный дед тут ничего, кроме "слышал, но не уточнял" не пишет
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 08 кві, 2020 02:22
чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей.
Додано: Сер 08 кві, 2020 02:57
У нас, по-моему, никто не считает. Во всяком случае, в часы пик как сельди в бочке.
Днём, действительно, людей поменьше стало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 08 кві, 2020 04:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой. Но зимой вирус, как прогнозирует модель, может быть более опасен, чем летом. И смертей может быть больше на 50%, так как базовое репродуктивное число коронавируса при жаркой температуре снижается до 1, а осенью и зимой повышается до 2-3
[ papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551767 ]. Это означает, что летом, каждый заразившийся заразит 1 человека вокруг себя, а зимой 2-3.
Модель:
Джерело:
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Сер 08 кві, 2020 05:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ага, але драматизм трохи зменшиться якшо взяти до уваги, що практично всі з них це педіатри, психіатри, ортодонти, окулісти та ін непрофільні лікарі на пенсії. Для прикладу:
Carlo Zavaritt 23 02 1940 † 13 03 2020
Pediatra e neuropsichiatra infantile – Bergamo
Bruna Galavotti 03 04 1933 † 19 03 2020 (data segnalazione)
Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo – Bergamo
Luigi Rocca 24 12 1926 † 26 03 2020
Pediatra – Piacenza
Тобто померли вони не через зараження від пацієнтів під час виснажливої роботи в лікарні а з тої ж причини що і всі інші пенсіонери (сантехніки, водії та кухарі).
Більш того, щоб тримати драматизм на належному рівні, в останніх редакціях списку померлих лікарів італійці сором'язливо не вказують дату народження а лише дату смерті. Отак от!
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Сер 08 кві, 2020 06:49, всього редагувалось 1 раз.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Сер 08 кві, 2020 06:42
с сегодня проезд только по спецпропускам, и только критичным службам...
Додано: Сер 08 кві, 2020 06:47
До зимы возможно и допилят какую-либо вакцину.
Как-никак порядка 20 вакцин(20 мировых научных групп) сейчас на стадии разработки
Теперь уже точно не вернусь
Зараз переглядають цей форум: andriykulyk76 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|