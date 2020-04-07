хочу в Швецію
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:21
хочу в Швецію
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.
все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:50
Пом’якшувати обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання, вважають у Центрі громадського здоров’я.
Про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.
За його словами, вже зараз є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Родина вважає, що це доводить — карантині заходи «реально діють».
«Чи значить це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще зарано скасовувати, тому що ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження», — сказав він.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, коли треба пом’якшувати карантин
Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом’якшення карантинних обмежень буде розглядатися.
«Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору — вихідний день, не вихідний — то звичайне таке питання буде порушено (про пом’якшення карантину — ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоби ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені», — підсумував Родина.
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да, в Одессе обещали с пропусками пускать, но вот вторая неделя пошла после обещаний и ездят все.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смерність може бути не зовсім коректним показником. Карантинні заходи покликані стримати поширення хвороби. Якщо поглянути на кількість хворих на 1млн, то картина буде зовсім іншою: Норвегія 1123, Данія 875, Швеція 762, Фінляндія 417.
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