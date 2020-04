Додано: Сер 08 кві, 2020 08:21

edvardd написав: Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

хочу в Швецію хочу в Швецію

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/