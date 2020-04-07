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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 814815816817

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 147
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
27
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:21

  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

хочу в Швецію
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

https://interfax.com.ua/news/political/653122.html

все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:50

Пом’якшувати обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання, вважають у Центрі громадського здоров’я.

Про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.

За його словами, вже зараз є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Родина вважає, що це доводить — карантині заходи «реально діють».

«Чи значить це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще зарано скасовувати, тому що ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження», — сказав він.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, коли треба пом’якшувати карантин
Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом’якшення карантинних обмежень буде розглядатися.

«Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору — вихідний день, не вихідний — то звичайне таке питання буде порушено (про пом’якшення карантину — ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоби ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені», — підсумував Родина.

https://hromadske.ua/posts/u-centri-gro ... i-karantin
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Елена8 написав:А что можно ездить без пропусков?


Да, в Одессе обещали с пропусками пускать, но вот вторая неделя пошла после обещаний и ездят все.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.


Смерність може бути не зовсім коректним показником. Карантинні заходи покликані стримати поширення хвороби. Якщо поглянути на кількість хворих на 1млн, то картина буде зовсім іншою: Норвегія 1123, Данія 875, Швеція 762, Фінляндія 417.
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