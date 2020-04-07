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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 815816817818>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 147
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
27
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:21

  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

хочу в Швецію
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

https://interfax.com.ua/news/political/653122.html

все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:50

Пом’якшувати обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання, вважають у Центрі громадського здоров’я.

Про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.

За його словами, вже зараз є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Родина вважає, що це доводить — карантині заходи «реально діють».

«Чи значить це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще зарано скасовувати, тому що ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження», — сказав він.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, коли треба пом’якшувати карантин
Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом’якшення карантинних обмежень буде розглядатися.

«Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору — вихідний день, не вихідний — то звичайне таке питання буде порушено (про пом’якшення карантину — ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоби ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені», — підсумував Родина.

https://hromadske.ua/posts/u-centri-gro ... i-karantin
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Елена8 написав:А что можно ездить без пропусков?


Да, в Одессе обещали с пропусками пускать, но вот вторая неделя пошла после обещаний и ездят все.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.


Смерність може бути не зовсім коректним показником. Карантинні заходи покликані стримати поширення хвороби. Якщо поглянути на кількість хворих на 1млн, то картина буде зовсім іншою: Норвегія 1123, Данія 875, Швеція 762, Фінляндія 417.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:00

Відставити паніку!
Всім носити маски і мити руки з милом!

Швидкість епідемії - реально зменшується.
Див. графік.
Я почав фіксувати дані з 20 березня.
Видно, як експонента стає все пологішою.

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У Києві під терміном «громадське місце» розуміються:

території загального користування (вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування);
приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ та організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;
транспорт (у тому числі, який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;
прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Таким образом, в Государстве Киев курить вообще нигде нельзя.

Кстати, кто такие Петро Пантелеєв, Микола Поворозник и какую юридическую силу (для исполнения кем) имеют подписанные ими докменты?
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:18

  19yuriy91 написав:Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

https://interfax.com.ua/news/political/653122.html

все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать

Короче, во всем виноват ВОЗ.
А дырявые границы и лоховская медицинская система США - это все мелочи.
Трампон банально пытается перевести стрелки накануне выборов
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:34

По Украине у Frant наглядный график.

Так посмотрим, что в мире делается, за вторник, 8 апреля.

Мы видим, что успех понедельника пока закрепить не удалось. Если переиначить классика, два положительных шага вперёд, но один отрицательный шаг назад вчера.

Количество заболевших за сутки + 84945, это второй результат за историю пандемии.
Количество больных живущих на моменте с коронавирусом официально превысило 1 миллион.
Количество умерших за день - 7382, такого тоже еще не было, максимум.
Кстати большинство умерших в мире за всё время пандемии - 54 % - дали всего три страны Италия, США и Испания.

Франция стала лидирующим очагом коронавируса в Европе, + 11059 заболевших за день.

По прежнему напрягают по динамике три наших соседа - Турция, Россия и Беларусь, стабильное увеличение числа заболевших за день. Турция по этому показателю уже обогнала на моменте Италию.

Жаркая Бразилия - местный рекорд по заболевшим за день, + 1851.

Из положительного.
Несмотря на то, что количество текущих больных перевалило за миллион, относительный прирост к прошлому дню + 5.4 %. Минимальные цифры на посткитайском этапе.

Италия. Впервые за 23 дня количество вновь заболевших меньше 3500 человек. Они за 23 дня сходили на максимум 6557 и спустились опять на эти цифры.
Иран. 9-й день подряд уменьшается количество вновь заболевших.
Заметил еще один положительный феномен, раньше не бросалось в глаза. Словакия за всё время эпидемии умерло от коронавируса 2 (два) человека.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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