Додано: Сер 08 кві, 2020 10:34

По Украине у Frant наглядный график.



Так посмотрим, что в мире делается, за вторник, 8 апреля.



Мы видим, что успех понедельника пока закрепить не удалось. Если переиначить классика, два положительных шага вперёд, но один отрицательный шаг назад вчера.



Количество заболевших за сутки + 84945, это второй результат за историю пандемии.

Количество больных живущих на моменте с коронавирусом официально превысило 1 миллион.

Количество умерших за день - 7382, такого тоже еще не было, максимум.

Кстати большинство умерших в мире за всё время пандемии - 54 % - дали всего три страны Италия, США и Испания.



Франция стала лидирующим очагом коронавируса в Европе, + 11059 заболевших за день.



По прежнему напрягают по динамике три наших соседа - Турция, Россия и Беларусь, стабильное увеличение числа заболевших за день. Турция по этому показателю уже обогнала на моменте Италию.



Жаркая Бразилия - местный рекорд по заболевшим за день, + 1851.



Из положительного.

Несмотря на то, что количество текущих больных перевалило за миллион, относительный прирост к прошлому дню + 5.4 %. Минимальные цифры на посткитайском этапе.



Италия. Впервые за 23 дня количество вновь заболевших меньше 3500 человек. Они за 23 дня сходили на максимум 6557 и спустились опять на эти цифры.

Иран. 9-й день подряд уменьшается количество вновь заболевших.

Заметил еще один положительный феномен, раньше не бросалось в глаза. Словакия за всё время эпидемии умерло от коронавируса 2 (два) человека.

Востаннє редагувалось freeze в Сер 08 кві, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.