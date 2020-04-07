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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 815816817818

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 147
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
27
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:37

  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Мы видим, что успех понедельника пока закрепить не удалось. Если переиначить классика, два положительных шага вперёд, но один отрицательный шаг назад вчера.

На прошлой неделе в начале тоже казалось, что пошли на спад, а к среде цифры снова стали большими. Две такие недели подряд намекают, что так проявляется эффект выходных. Учитывая, что на настоящий анализ уходит несколько дней, результат даже объясним.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:01

  juristkostya написав:
  unicdima написав:меня по прежнему интересует феномен Индии, страна с гигантским населением, полнейшей антисанитарией,
нахождение в условиях антисанитарии "тренирует" иммунную систему...

А ещё удары палкой полицией по спине тренируют людей не выходить из дома
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:04

Хроники медицинские, государственные

В некотором царстве, в ЗЕкотором государстве...
А впрочем, можно и без предисловий.
Наступили времена тяжелые, хворь-проклятие разУханьское по стране бродит. Честной народ по избам сидит, кольчужными масками при встречах прикрывается. На собак своих молится, аки на идолов.
Война идет незримая с хворью чужеземной в теремах узорчатых крестами красными раскрашенных. Но вельми это дело опасное - косит хворь беззащитных целителей.
Те роптать зачали, беспокоиться...Где щиты, где лекарства заморские?
- Будет, будет все, потерпите лишь, - отмахнулась ЗРада боярская. - Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим.
Но боярство - оно МОЗговитое, из калиты полушку не вытянешь. Лишь помашет пред вами копеечкой, да обратно в бюджет и положит все.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shk ... 9a4e7684b/
Разослало боярство глашатаев, к воеводам с наказами лютыми: "Мы копеек тут наобещалися, но на этом же не заработаешь. А раз так, то платите ущербным вы, из своих закромов подистраченных".
- Как мы их! - Кабмин ухмыляется. - Гм... не пора ли нам выписать премию?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:13

  edvardd написав:......
с сегодня проезд только по спецпропускам, и только критичным службам...

А как добираться до работы остальным?
Или пропуск выписывают не только критическим службам?

Елена В писала:
А что можно ездить без пропусков?

В Харькове пока было можно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:19

  ЛАД написав:
  edvardd написав:......
с сегодня проезд только по спецпропускам, и только критичным службам...

А как добираться до работы остальным?
Или пропуск выписывают не только критическим службам?

Елена В писала:
А что можно ездить без пропусков?

В Харькове пока было можно.

Как, как - на такси или пешком.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:24

  antey1969 написав:В некотором царстве, в ЗЕкотором государстве...
А впрочем, можно и без предисловий.
Наступили времена тяжелые, хворь-проклятие разУханьское по стране бродит. Честной народ по избам сидит, кольчужными масками при встречах прикрывается. На собак своих молится, аки на идолов.
Война идет незримая с хворью чужеземной в теремах узорчатых крестами красными раскрашенных. Но вельми это дело опасное - косит хворь беззащитных целителей.
Те роптать зачали, беспокоиться...Где щиты, где лекарства заморские?
- Будет, будет все, потерпите лишь, - отмахнулась ЗРада боярская. - Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим.
Но боярство - оно МОЗговитое, из калиты полушку не вытянешь. Лишь помашет пред вами копеечкой, да обратно в бюджет и положит все.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shk ... 9a4e7684b/
Разослало боярство глашатаев, к воеводам с наказами лютыми: "Мы копеек тут наобещалися, но на этом же не заработаешь. А раз так, то платите ущербным вы, из своих закромов подистраченных".
- Как мы их! - Кабмин ухмыляется. - Гм... не пора ли нам выписать премию?

Один из комментариев по ссылке:
Хочу напомнить автору,"радетелю за судьбы людей",что нет более наглядного примера "ПОЦЕЛУЯ ИУДЫ" в данной ситуации,как принятие этого Закона и не принятия Закона о внесении изменений в бюджет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:28

  edvardd написав:
  athena1 написав:
  Ромасик написав:

Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати
- В Китаі пік був невідомо на який день!
- Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів
- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.
Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет :oops:
Поки дали дупля. він розрісся. :oops: :oops: :oops:

это они булки расслабили, а я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства...

І як? Тести ж не дуже , як правило. А ліки проти вірусу ??7 Нас ця штука застала в Європі. По прильоту встигли купити масок, антисептиків, парацетамалів і ніби то всього необхідного.
Вдома половина в групі ризику. 80 років і онко. Самоізоляціі (майже) місяць :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:29

  vetka написав:
  ЛАД написав:
  edvardd написав:......
с сегодня проезд только по спецпропускам, и только критичным службам...

А как добираться до работы остальным?
Или пропуск выписывают не только критическим службам?
......

Как, как - на такси или пешком.

Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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