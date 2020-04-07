Додано: Сер 08 кві, 2020 11:04

В некотором царстве, в ЗЕкотором государстве...А впрочем, можно и без предисловий.Наступили времена тяжелые, хворь-проклятие разУханьское по стране бродит. Честной народ по избам сидит, кольчужными масками при встречах прикрывается. На собак своих молится, аки на идолов.Война идет незримая с хворью чужеземной в теремах узорчатых крестами красными раскрашенных. Но вельми это дело опасное - косит хворь беззащитных целителей.Те роптать зачали, беспокоиться...Где щиты, где лекарства заморские?- Будет, будет все, потерпите лишь, - отмахнулась ЗРада боярская. - Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим.Но боярство - оно МОЗговитое, из калиты полушку не вытянешь. Лишь помашет пред вами копеечкой, да обратно в бюджет и положит все.Разослало боярство глашатаев, к воеводам с наказами лютыми: "Мы копеек тут наобещалися, но на этом же не заработаешь. А раз так, то платите ущербным вы, из своих закромов подистраченных".- Как мы их! - Кабмин ухмыляется. - Гм... не пора ли нам выписать премию?