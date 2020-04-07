edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.
freeze написав:Мы видим, что успех понедельника пока закрепить не удалось. Если переиначить классика, два положительных шага вперёд, но один отрицательный шаг назад вчера.
На прошлой неделе в начале тоже казалось, что пошли на спад, а к среде цифры снова стали большими. Две такие недели подряд намекают, что так проявляется эффект выходных. Учитывая, что на настоящий анализ уходит несколько дней, результат даже объясним.
В некотором царстве, в ЗЕкотором государстве... А впрочем, можно и без предисловий. Наступили времена тяжелые, хворь-проклятие разУханьское по стране бродит. Честной народ по избам сидит, кольчужными масками при встречах прикрывается. На собак своих молится, аки на идолов. Война идет незримая с хворью чужеземной в теремах узорчатых крестами красными раскрашенных. Но вельми это дело опасное - косит хворь беззащитных целителей. Те роптать зачали, беспокоиться...Где щиты, где лекарства заморские? - Будет, будет все, потерпите лишь, - отмахнулась ЗРада боярская. - Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим. Но боярство - оно МОЗговитое, из калиты полушку не вытянешь. Лишь помашет пред вами копеечкой, да обратно в бюджет и положит все. https://blogs.pravda.com.ua/authors/shk ... 9a4e7684b/ Разослало боярство глашатаев, к воеводам с наказами лютыми: "Мы копеек тут наобещалися, но на этом же не заработаешь. А раз так, то платите ущербным вы, из своих закромов подистраченных". - Как мы их! - Кабмин ухмыляется. - Гм... не пора ли нам выписать премию?
antey1969 написав:В некотором царстве, в ЗЕкотором государстве... А впрочем, можно и без предисловий. Наступили времена тяжелые, хворь-проклятие разУханьское по стране бродит. Честной народ по избам сидит, кольчужными масками при встречах прикрывается. На собак своих молится, аки на идолов. Война идет незримая с хворью чужеземной в теремах узорчатых крестами красными раскрашенных. Но вельми это дело опасное - косит хворь беззащитных целителей. Те роптать зачали, беспокоиться...Где щиты, где лекарства заморские? - Будет, будет все, потерпите лишь, - отмахнулась ЗРада боярская. - Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим. Но боярство - оно МОЗговитое, из калиты полушку не вытянешь. Лишь помашет пред вами копеечкой, да обратно в бюджет и положит все. https://blogs.pravda.com.ua/authors/shk ... 9a4e7684b/ Разослало боярство глашатаев, к воеводам с наказами лютыми: "Мы копеек тут наобещалися, но на этом же не заработаешь. А раз так, то платите ущербным вы, из своих закромов подистраченных". - Как мы их! - Кабмин ухмыляется. - Гм... не пора ли нам выписать премию?
Один из комментариев по ссылке:
Хочу напомнить автору,"радетелю за судьбы людей",что нет более наглядного примера "ПОЦЕЛУЯ ИУДЫ" в данной ситуации,как принятие этого Закона и не принятия Закона о внесении изменений в бюджет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати - В Китаі пік був невідомо на який день! - Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів - Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки. Потім згрупуватися було вже п***. Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет Поки дали дупля. він розрісся.
это они булки расслабили, а я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства...
І як? Тести ж не дуже , як правило. А ліки проти вірусу ??7 Нас ця штука застала в Європі. По прильоту встигли купити масок, антисептиків, парацетамалів і ніби то всього необхідного. Вдома половина в групі ризику. 80 років і онко. Самоізоляціі (майже) місяць