edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.
Мабуть, менше дихають в обличчя одне одному. Фіни до "нордичних" мають хіба що дотичне відношення. Генетика каже, що на заході Норвегії живуть переважно нащадки "рабів" з Ірландії. У шведів та норвежців - великі "домішки' саамів-оленеводів (Грета Тунберг на "нордичність" не претендує, мабуть). Є інші моменти. "Нордичні" хіба що данці. З іншого боку, в Штатах у афроамериканців в 3-4 рази вище, наче, смертність. Комплекс причин, мабуть.
Думаю если у англо-сакцев поковыряться, то основные проблемы у понаехов. Тот же Боря Джонсон потомственный турок.
antey1969 написав:Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим.
По оплате медикам - ничего нового не придумано, такой порядок действует (должен действовать!) уже 17 лет:
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2003 N 145
Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб
На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 791 ( 791-2001-п ) "Про реалізацію статті 40 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Н А К А З У Ю:
1. Установити такий порядок оплати праці за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб:
1.1. За умови встановлення Кабінетом Міністрів України в цих осередках на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному статтею 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ): а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. ...
edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.
Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?
vetka написав:Вообще-то самый крепкий иммунитет у людей со смешанной кровью.
Знаю, что при смешивании кровей получаются симпатичные дети, но про иммунитет слышу впервые
За последнее время на ветке узнал очень много нового
edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.
Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?
По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.
Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати - В Китаі пік був невідомо на який день! - Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів - Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки. Потім згрупуватися було вже п***. Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет Поки дали дупля. він розрісся.
это они булки расслабили, а я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства...
І як? Тести ж не дуже , як правило. А ліки проти вірусу ??7 Нас ця штука застала в Європі. По прильоту встигли купити масок, антисептиків, парацетамалів і ніби то всього необхідного. Вдома половина в групі ризику. 80 років і онко. Самоізоляціі (майже) місяць [/quote]
тесты, что я купил сейчас сертифицированы европой, а лекарства, да от него самого...