RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 817818819820>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:44

  centurionus написав:
  Zebra написав:
  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.

Мабуть, менше дихають в обличчя одне одному.
Фіни до "нордичних" мають хіба що дотичне відношення.
Генетика каже, що на заході Норвегії живуть переважно нащадки "рабів" з Ірландії. У шведів та норвежців - великі "домішки' саамів-оленеводів (Грета Тунберг на "нордичність" не претендує, мабуть). Є інші моменти. "Нордичні" хіба що данці.
З іншого боку, в Штатах у афроамериканців в 3-4 рази вище, наче, смертність. Комплекс причин, мабуть.

Думаю если у англо-сакцев поковыряться, то основные проблемы у понаехов. Тот же Боря Джонсон потомственный турок.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Чтоб не плакали вы, мы копеечки быстро каждому знахарю выделим.

По оплате медикам - ничего нового не придумано, такой порядок действует (должен действовать!) уже 17 лет:
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.06.2003 N 145

Про умови оплати праці медичних та інших працівників
за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів
з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо
небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р. N 791 ( 791-2001-п ) "Про реалізацію статті
40 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Н А К А З У Ю:

1. Установити такий порядок оплати праці за період роботи з
ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в
осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб:

1.1. За умови встановлення Кабінетом Міністрів України в цих
осередках на відповідних територіях карантину в порядку,
визначеному статтею 29 Закону України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" ( 1645-14 ):
а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони
здоров'я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та
лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної
плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок)
пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам,
які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів,
здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних
посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому
часу.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-03

"Наказ" на основании
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2001 р. N 791
Київ

Про реалізацію статті 40 Закону України
"Про захист населення від інфекційних хвороб"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791-2001-%D0%BF

которая, в свою очередь, на основании ЗУ
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

(первая редакция от 06.04.2000 г., последняя от 02.04.2020 г.)
yanyura
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48

  Zebra написав:Думаю если у англо-сакцев поковыряться, то основные проблемы у понаехов. Тот же Боря Джонсон потомственный турок.

Вообще-то самый крепкий иммунитет у людей со смешанной кровью.
vetka
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 04.03.14
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:49

  vetka написав:
  Zebra написав:Думаю если у англо-сакцев поковыряться, то основные проблемы у понаехов. Тот же Боря Джонсон потомственный турок.

Вообще-то самый крепкий иммунитет у людей со смешанной кровью.

Вообще то это только в первом поколении.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:53

  Zebra написав:
  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.

Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?

  vetka написав:Вообще-то самый крепкий иммунитет у людей со смешанной кровью.

Знаю, что при смешивании кровей получаются симпатичные дети, но про иммунитет слышу впервые

За последнее время на ветке узнал очень много нового :D
hume
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 27.12.12
Подякував: 608 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:02

  hume написав:
  Zebra написав:
  edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.

Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?

По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:04

Что по транспорту в Запорожье на практике?
Есть контроль, или тяп-ляп как в Кийове, или вообще "кто как хочет"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11025
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6704 раз.
Подякували: 2960 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:04

  edvardd написав:
  athena1 написав:
  Ромасик написав:

Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати
- В Китаі пік був невідомо на який день!
- Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів
- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.
Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет :oops:
Поки дали дупля. він розрісся. :oops: :oops: :oops:

это они булки расслабили, а я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства...

І як? Тести ж не дуже , як правило. А ліки проти вірусу ??7 Нас ця штука застала в Європі. По прильоту встигли купити масок, антисептиків, парацетамалів і ніби то всього необхідного.
Вдома половина в групі ризику. 80 років і онко. Самоізоляціі (майже) місяць :oops:[/quote]


тесты, что я купил сейчас сертифицированы европой, а лекарства, да от него самого...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6219
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ...
Puente
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:12

  Puente написав:Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ...

Жаль, а ведь инфо было бы кстати. Это типа как раньше, исследования на толерантность к спиртному. Какая нация может спиться безвозвратно :D
hume
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 27.12.12
Подякував: 608 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 817818819820>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Trast, unlock, Yuri_61, витя, Искатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6904 1539402
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1399)
08.04.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.