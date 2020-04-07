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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 817818819820

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:41

  Frant написав:Відставити паніку!
Всім носити маски і мити руки з милом!

Швидкість епідемії - реально зменшується.
Див. графік.
Я почав фіксувати дані з 20 березня.
Видно, як експонента стає все пологішою.

Зображення

а так:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:43

  vetka написав:
  ЛАД написав:Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится.

Ну как бы, все зависит от выхлопа на выходе, лучше ездить на такси, при этом заработать чистыми условно 5000 грн, чем сидеть дома и не заработать ничего.

Продавец в Харькове - типичная зарплата 7-8 тыс. (есть и меньше). "Выхлоп" посчитайте. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:49

  ЛАД написав:
  vetka написав:
  ЛАД написав:Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится.

Ну как бы, все зависит от выхлопа на выходе, лучше ездить на такси, при этом заработать чистыми условно 5000 грн, чем сидеть дома и не заработать ничего.

Продавец в Харькове - типичная зарплата 7-8 тыс. (есть и меньше). "Выхлоп" посчитайте. :)

Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:50

  Zebra написав:
  hume написав:
  Zebra написав:---------
edvardd
Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
-------
Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.

Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?

По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.

Да, но Вы писали о шведах, норвежцам, датчанах. Они, вроде, все "норды". Или кто-то "нордее"? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:53

  vetka написав:.....
Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.

Вполне логично.
И как в таком случае? Увольняться?
И как быть магазину, если таких много?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54

3 мая 2020 года
Где-то в Украине...

Регистрация прошла успешно".
"Получить QR код для выхода из дома"

"Выберите причину выхода из дома"
"Вынести мусор"
"По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину"

"Выгулять собаку"
"По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована"

"В магазин"
"Выберите вид магазина"
"Продукты"
"Выберите наименования продуктов из выпадающего списка"
"Сигареты"
"Курение вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"
"Пиво"
"Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"
"Молоко"
"По нашей информации вы купили 2 литра молоко вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"
"Лимон"
По нашим данным, ваши деньги должны были закончится ещё вчера, откуда у вас такие большие деньги? Заполните пожалуйста декларацию и уплатите налог за ваши сбережения"

"Ваш лимит обращения за QR кодом на 3е мая 2020 года исчерпан. Следующее обращение возможно с 11:00 часов 5 мая 2020 года."

"ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ"
(C)
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 08 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:57

8 апреля лучше не делать следующие дела:

не заводить новые знакомства;
не начинать новых дел;
перетруждаться;
нельзя находиться в местах большого скопления людей;
планировать важные дела;
чрезмерно пить спиртное;
брать в долг и одалживать деньги.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:59

  Puente написав:Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ...

Практически уверен, что такие исследования проводятся и сейчас.
А расизм, нетолерантность - использование (трактовка) результатов для доказательства "неполноценности". Генетическое разнообразие обеспечивает лучшую выживаемость вида и то, что сегодня рассматривается как недостаток, завтра может стать преимуществом.
ЛАД
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