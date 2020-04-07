Zebra написав:--------- edvardd Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами. ------- Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.
Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?
По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.
Да, но Вы писали о шведах, норвежцам, датчанах. Они, вроде, все "норды". Или кто-то "нордее"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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Востаннє редагувалось Starikan в Сер 08 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
не заводить новые знакомства; не начинать новых дел; перетруждаться; нельзя находиться в местах большого скопления людей; планировать важные дела; чрезмерно пить спиртное; брать в долг и одалживать деньги.
Puente написав:Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ...
Практически уверен, что такие исследования проводятся и сейчас. А расизм, нетолерантность - использование (трактовка) результатов для доказательства "неполноценности". Генетическое разнообразие обеспечивает лучшую выживаемость вида и то, что сегодня рассматривается как недостаток, завтра может стать преимуществом.