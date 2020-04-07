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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 817818819820 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 25 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 17 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 19% 28 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 7 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 24 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 7 Найманий працівник, втратив роботу 4% 6 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 28 Всього голосів : 148 Додано: Сер 08 кві, 2020 12:41 Frant написав: Відставити паніку!

Всім носити маски і мити руки з милом!



Швидкість епідемії - реально зменшується.

Див. графік.

Я почав фіксувати дані з 20 березня.

Видно, як експонента стає все пологішою.



Швидкість епідемії - реально зменшується.Див. графік.Я почав фіксувати дані з 20 березня.Видно, як експонента стає все пологішою.

а так:

а так: edvardd

Повідомлень: 6219 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:43 vetka написав: ЛАД написав: Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится. Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится.

Ну как бы, все зависит от выхлопа на выходе, лучше ездить на такси, при этом заработать чистыми условно 5000 грн, чем сидеть дома и не заработать ничего. Ну как бы, все зависит от выхлопа на выходе, лучше ездить на такси, при этом заработать чистыми условно 5000 грн, чем сидеть дома и не заработать ничего.

Продавец в Харькове - типичная зарплата 7-8 тыс. (есть и меньше). "Выхлоп" посчитайте. Продавец в Харькове - типичная зарплата 7-8 тыс. (есть и меньше). "Выхлоп" посчитайте. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15983 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4398 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:49 ЛАД написав: vetka написав: ЛАД написав: Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится. Пешком в небольшом городе ещё можно, а в Харькове или Запорожье как-то сложновато. А на такси какой-нибудь продавец продмага (да и не только) не наездится.

Ну как бы, все зависит от выхлопа на выходе, лучше ездить на такси, при этом заработать чистыми условно 5000 грн, чем сидеть дома и не заработать ничего. Ну как бы, все зависит от выхлопа на выходе, лучше ездить на такси, при этом заработать чистыми условно 5000 грн, чем сидеть дома и не заработать ничего.

Продавец в Харькове - типичная зарплата 7-8 тыс. (есть и меньше). "Выхлоп" посчитайте. Продавец в Харькове - типичная зарплата 7-8 тыс. (есть и меньше). "Выхлоп" посчитайте.

Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь. Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь. vetka Повідомлень: 6423 З нами з: 04.03.14 Подякував: 400 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:50 Zebra написав: hume написав: Zebra написав: ---------

edvardd

Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.

-------

Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям. ---------Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.-------Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.

Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям? Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?

По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов. По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.

Да, но Вы писали о шведах, норвежцам, датчанах. Они, вроде, все "норды". Или кто-то "нордее"? Да, но Вы писали о шведах, норвежцам, датчанах. Они, вроде, все "норды". Или кто-то "нордее"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15983 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4398 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:53 vetka написав: .....

Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь. .....Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.

Вполне логично.

И как в таком случае? Увольняться?

И как быть магазину, если таких много? Вполне логично.И как в таком случае? Увольняться?И как быть магазину, если таких много? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15983 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4398 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:54 3 мая 2020 года

Где-то в Украине...



Регистрация прошла успешно".

"Получить QR код для выхода из дома"



"Выберите причину выхода из дома"

"Вынести мусор"

"По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину"



"Выгулять собаку"

"По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована"



"В магазин"

"Выберите вид магазина"

"Продукты"

"Выберите наименования продуктов из выпадающего списка"

"Сигареты"

"Курение вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

"Пиво"

"Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

"Молоко"

"По нашей информации вы купили 2 литра молоко вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

"Лимон"

По нашим данным, ваши деньги должны были закончится ещё вчера, откуда у вас такие большие деньги? Заполните пожалуйста декларацию и уплатите налог за ваши сбережения"



"Ваш лимит обращения за QR кодом на 3е мая 2020 года исчерпан. Следующее обращение возможно с 11:00 часов 5 мая 2020 года."



"ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ" (C) (C) Востаннє редагувалось Starikan в Сер 08 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17114 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1826 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:57 8 апреля лучше не делать следующие дела:



не заводить новые знакомства;

не начинать новых дел;

перетруждаться;

нельзя находиться в местах большого скопления людей;

планировать важные дела;

чрезмерно пить спиртное;

брать в долг и одалживать деньги. edvardd

Повідомлень: 6219 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 12:59 Puente написав: Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ... Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ...

Практически уверен, что такие исследования проводятся и сейчас.

А расизм, нетолерантность - использование (трактовка) результатов для доказательства "неполноценности". Генетическое разнообразие обеспечивает лучшую выживаемость вида и то, что сегодня рассматривается как недостаток, завтра может стать преимуществом. Практически уверен, что такие исследования проводятся и сейчас.А расизм, нетолерантность - использование (трактовка) результатов для доказательства "неполноценности". Генетическое разнообразие обеспечивает лучшую выживаемость вида и то, что сегодня рассматривается как недостаток, завтра может стать преимуществом. ЛАД 2 Повідомлень: 15983 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4398 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 817818819820 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 08 кві, 2020 11:03