Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших? Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу. Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.
чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей.
Які 6 місяців, шо ви таке кажете ? Рука ліцо, це капець!
_Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."
Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.
vetka написав:..... Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.
Вполне логично. И как в таком случае? Увольняться? И как быть магазину, если таких много?
С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже лучше для здоровья, чем толкаться в тесной маршрутке
А це все тому , що ми прив"язані до дому , а не до роботи .. А взагалі-то є ще велосипеди , самокати - навіть електричні . Я йду пішки - і зранку регулярно зустрічаю не дуже спортивну , але молоду - на самокаті ...
andriykulyk76 написав:Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой. Но зимой вирус, как прогнозирует модель, может быть более опасен, чем летом. И смертей может быть больше на 50%, так как базовое репродуктивное число коронавируса при жаркой температуре снижается до 1, а осенью и зимой повышается до 2-3 [ papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551767 ]. Это означает, что летом, каждый заразившийся заразит 1 человека вокруг себя, а зимой 2-3.
Я про це пишу з прчатку заснування цієї гілки, так і є. Пандемія б вже закінчилася, якби ніхто не встановлював карантин, але його зробили тільки для того, що як з'ясувалось, медична система не спроможна адекватно відповісти ні в якої країні. Чому так сталося? ВОЗ це як наша соросятня, а вся інша медицина перетворилася в бізнес, по схемі Зиск-грощі-зиск. І там ще залишилася соціалістична медицина-Швеція, Канада, Білорусь, там все не так страшно.
_Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."
Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.
Ну - так якщо почитати інструкції на дуже велику кількість препаратів - там таких варіантів теж море ... Це ж вже фактично для хворих "без варіантів" - так що хоч так ... Хоча це якраз типовий варіант для симптоматичної медицини ...
_Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."
Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.
Почитаешь аннотацию, например, к аспирину, так сразу понимаешь, что жизнь после приёма таблетки в жуткой опасности Больной, который дышит через раз, меньше всего думает о возможности диареи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тобто померли вони не через зараження від пацієнтів під час виснажливої роботи в лікарні а з тої ж причини що і всі інші пенсіонери (сантехніки, водії та кухарі). Більш того, щоб тримати драматизм на належному рівні, в останніх редакціях списку померлих лікарів італійці сором'язливо не вказують дату народження а лише дату смерті. Отак от!
vetka написав: Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.
Вполне логично. И как в таком случае? Увольняться? И как быть магазину, если таких много?
С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже лучше для здоровья, чем толкаться в тесной маршрутке
Особенно дамам 50+ с больными ногами. Которых среди продавцов/кассиров процентов не менее 30.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
andriykulyk76 написав:Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой. Но зимой вирус, как прогнозирует модель, может быть более опасен, чем летом. И смертей может быть больше на 50%, так как базовое репродуктивное число коронавируса при жаркой температуре снижается до 1, а осенью и зимой повышается до 2-3 [ papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551767 ]. Это означает, что летом, каждый заразившийся заразит 1 человека вокруг себя, а зимой 2-3.
Я про це пишу з прчатку заснування цієї гілки, так і є. Пандемія б вже закінчилася, якби ніхто не встановлював карантин, але його зробили тільки для того, що як з'ясувалось, медична система не спроможна адекватно відповісти ні в якої країні. Чому так сталося? ВОЗ це як наша соросятня, а вся інша медицина перетворилася в бізнес, по схемі Зиск-грощі-зиск. І там ще залишилася соціалістична медицина-Швеція, Канада, Білорусь, там все не так страшно.
В Канаді (Торонто) інфа з перших рук. Три дні тому. Тільки в одному госпіталі ще не було майже проблем. Попереджають персонал реанімацій про те, що будуть в інші госпіталі можливо переводити. І що вже трохи проблема із засобами захисту! Швеція на фоні Фінляндіі, Норвегіі і Даніі виглядає гірше. І теж потрохи приймають рішення на користь карантину. Додайте ще, що північні народи дуде дисципліновані! А по Іспаніі наприклад росте скандал про те, що жертв реально більше. Занижували... Друга, третя хвилі будуть, поки не перехворіє 70%. Питання у іх амплітуді і як буде мутувати...