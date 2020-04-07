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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 819820821822823>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:09

  ЛАД написав:
  Zebra написав:По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.

Да, но Вы писали о шведах, норвежцам, датчанах. Они, вроде, все "норды". Или кто-то "нордее"? :)

Где то нордее, где то менее, Европа перемешана, но тенденция заметна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:10

  Хомяк написав:
  Trast написав:Досі не розумiю чого не застосовують плазму вже перехворівших?
Бо переливання плазми могло б дати гарний ефект, так як у перехворівших вже є антитіла до вірусу.
Едварде, ви ж там начебте пишите в МОЗи всіх країн-запропонуйте їм цю методіку.

чтобы вместе с антителами не перелить возбудителей СПИДа,гепатитов и много чего еще.После забора плазмы,прежде чем делать из нее сыворотку,ждут 6 месяцев и делают анализ донору на антитела к инфекциям с парентеральной передачей.

Які 6 місяців, шо ви таке кажете ?
Рука ліцо, це капець!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:16

  _Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."

https://news.liga.net/world/news/yaponi ... ronavirusa

Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:18

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав:.....
Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.

Вполне логично.
И как в таком случае? Увольняться?
И как быть магазину, если таких много?

С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже лучше для здоровья, чем толкаться в тесной маршрутке


А це все тому , що ми прив"язані до дому , а не до роботи .. А взагалі-то є ще велосипеди , самокати - навіть електричні . Я йду пішки - і зранку регулярно зустрічаю не дуже спортивну , але молоду - на самокаті ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:19

  andriykulyk76 написав:Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой. Но зимой вирус, как прогнозирует модель, может быть более опасен, чем летом. И смертей может быть больше на 50%, так как базовое репродуктивное число коронавируса при жаркой температуре снижается до 1, а осенью и зимой повышается до 2-3
[ papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551767 ]. Это означает, что летом, каждый заразившийся заразит 1 человека вокруг себя, а зимой 2-3.

Модель: https://medium.com/@wpegden/a-call-to-h ... 156686a64b

Джерело: https://nestarenie.ru/koronavirus-2.html

Я про це пишу з прчатку заснування цієї гілки, так і є.
Пандемія б вже закінчилася, якби ніхто не встановлював карантин, але його зробили тільки для того, що як з'ясувалось, медична система не спроможна адекватно відповісти ні в якої країні.
Чому так сталося?
ВОЗ це як наша соросятня, а вся інша медицина перетворилася в бізнес, по схемі
Зиск-грощі-зиск.
І там ще залишилася соціалістична :lol: медицина-Швеція, Канада, Білорусь, там все не так страшно.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:21

  edvardd написав:
  _Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."

https://news.liga.net/world/news/yaponi ... ronavirusa

Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.


Ну - так якщо почитати інструкції на дуже велику кількість препаратів - там таких варіантів теж море ... Це ж вже фактично для хворих "без варіантів" - так що хоч так ...
Хоча це якраз типовий варіант для симптоматичної медицини ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23

  edvardd написав:
  _Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."

https://news.liga.net/world/news/yaponi ... ronavirusa

Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.


Почитаешь аннотацию, например, к аспирину, так сразу понимаешь, что жизнь после приёма таблетки в жуткой опасности :D
Больной, который дышит через раз, меньше всего думает о возможности диареи. :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:23

  andriykulyk76 написав:
  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп"..


Ага, але драматизм трохи зменшиться якшо взяти до уваги, що практично всі з них це педіатри, психіатри, ортодонти, окулісти та ін непрофільні лікарі на пенсії. Для прикладу:

Carlo Zavaritt 23 02 1940 † 13 03 2020
Pediatra e neuropsichiatra infantile – Bergamo

Bruna Galavotti 03 04 1933 † 19 03 2020 (data segnalazione)
Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo – Bergamo

Luigi Rocca 24 12 1926 † 26 03 2020
Pediatra – Piacenza

Тобто померли вони не через зараження від пацієнтів під час виснажливої роботи в лікарні а з тої ж причини що і всі інші пенсіонери (сантехніки, водії та кухарі).
Більш того, щоб тримати драматизм на належному рівні, в останніх редакціях списку померлих лікарів італійці сором'язливо не вказують дату народження а лише дату смерті. Отак от!

https://web.archive.org/web/20200328152 ... -covid-19/
https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-m ... a.scroll-1

Так. Напевно.
Вчора у Львівській обласній Клінічній в реанімаціі 10 з вірусом. Вже відпочивають. видно випадково хтось приніс. А в них маски і рукавички...
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:29

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав: Значит вариант такси продавцу из Харькова не подходит, логично ведь.
Вполне логично.
И как в таком случае? Увольняться?
И как быть магазину, если таких много?
С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже лучше для здоровья, чем толкаться в тесной маршрутке

Особенно дамам 50+ с больными ногами. Которых среди продавцов/кассиров процентов не менее 30.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:29

  Trast написав:
  andriykulyk76 написав:Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой. Но зимой вирус, как прогнозирует модель, может быть более опасен, чем летом. И смертей может быть больше на 50%, так как базовое репродуктивное число коронавируса при жаркой температуре снижается до 1, а осенью и зимой повышается до 2-3
[ papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551767 ]. Это означает, что летом, каждый заразившийся заразит 1 человека вокруг себя, а зимой 2-3.

Модель: https://medium.com/@wpegden/a-call-to-h ... 156686a64b

Джерело: https://nestarenie.ru/koronavirus-2.html

Я про це пишу з прчатку заснування цієї гілки, так і є.
Пандемія б вже закінчилася, якби ніхто не встановлював карантин, але його зробили тільки для того, що як з'ясувалось, медична система не спроможна адекватно відповісти ні в якої країні.
Чому так сталося?
ВОЗ це як наша соросятня, а вся інша медицина перетворилася в бізнес, по схемі
Зиск-грощі-зиск.
І там ще залишилася соціалістична :lol: медицина-Швеція, Канада, Білорусь, там все не так страшно.

В Канаді (Торонто) інфа з перших рук. Три дні тому. Тільки в одному госпіталі ще не було майже проблем. Попереджають персонал реанімацій про те, що будуть в інші госпіталі можливо переводити. І що вже трохи проблема із засобами захисту!
Швеція на фоні Фінляндіі, Норвегіі і Даніі виглядає гірше. І теж потрохи приймають рішення на користь карантину.
Додайте ще, що північні народи дуде дисципліновані!
А по Іспаніі наприклад росте скандал про те, що жертв реально більше. Занижували...
Друга, третя хвилі будуть, поки не перехворіє 70%. Питання у іх амплітуді і як буде мутувати...
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