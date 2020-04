Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 820821822823> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 25 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 17 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 19% 28 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 7 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 24 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 7 Найманий працівник, втратив роботу 4% 6 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 28 Всього голосів : 148 Додано: Сер 08 кві, 2020 13:35 antey1969 написав: 19yuriy91 написав: Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.



https://interfax.com.ua/news/political/653122.html



все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп."Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать

Короче, во всем виноват ВОЗ.

А дырявые границы и лоховская медицинская система США - это все мелочи.

Трампон банально пытается перевести стрелки накануне выборов Короче, во всем виноват ВОЗ.А дырявые границы и лоховская медицинская система США - это все мелочи.Трампон банально пытается перевести стрелки накануне выборов



тут, всё же, надо различать не готовность медицинской системы США и идиотские высказывания и меры некоторых их политиков, губернаторов, и эффективность воз.

непонятна история с вакциной против сарс, наличие которой облегчило бы создание сейчас препаратов против короны. кто должен это координировать, направлять? не воз ли?



так как многие международные организации демонстрируют свои, мягко говоря, неэффективности.



всё имхо тут, всё же, надо различать не готовность медицинской системы США и идиотские высказывания и меры некоторых их политиков, губернаторов, и эффективность воз.непонятна история с вакциной против сарс, наличие которой облегчило бы создание сейчас препаратов против короны. кто должен это координировать, направлять? не воз ли?так как многие международные организации демонстрируют свои, мягко говоря, неэффективности.всё имхо 19yuriy91 Повідомлень: 2532 З нами з: 15.09.12 Подякував: 239 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 13:35 antey1969 написав: 19yuriy91 написав: Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.



https://interfax.com.ua/news/political/653122.html



все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп."Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать

Короче, во всем виноват ВОЗ.

А дырявые границы и лоховская медицинская система США - это все мелочи.

Трампон банально пытается перевести стрелки накануне выборов Короче, во всем виноват ВОЗ.А дырявые границы и лоховская медицинская система США - это все мелочи.Трампон банально пытается перевести стрелки накануне выборов

в тому числі!

Але : https://projekte.sueddeutsche.de/artike ... duced=true в тому числі!Але : athena1 Повідомлень: 2118 З нами з: 18.12.08 Подякував: 78 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 13:36 athena1 написав: Так. Напевно.

Вчора у Львівській обласній Клінічній в реанімаціі 10 з вірусом. Вже відпочивають. видно випадково хтось приніс. А в них маски і рукавички... Так. Напевно.Вчора у Львівській обласній Клінічній в реанімаціі 10 з вірусом. Вже відпочивають. видно випадково хтось приніс. А в них маски і рукавички...

більшість наших лікарів, а особливо ще совєцької закалки і поняття не мають як правильно користуватися тими масками та рукавичками. більшість наших лікарів, а особливо ще совєцької закалки і поняття не мають як правильно користуватися тими масками та рукавичками. unicdima

Повідомлень: 260 З нами з: 10.06.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 13:42 athena1 написав: Швеція на фоні Фінляндіі, Норвегіі і Даніі виглядає гірше. І теж потрохи приймають рішення на користь карантину.

Додайте ще, що північні народи дуде дисципліновані! Швеція на фоні Фінляндіі, Норвегіі і Даніі виглядає гірше. І теж потрохи приймають рішення на користь карантину.Додайте ще, що північні народи дуде дисципліновані!

В Швеции еще в нулевых была масса эмигрантов из Курдистана и эксЮгославии.

Сейчас там и иракцы, и сомалийцы, и кого там только нет.

Как мне рассказывал приятель, давно живущий там и имеющий гражданство: несмотря на то, что Швеция не является бывшей колониальной империей, у них есть определенный комплекс долга "богатой страны перед бедными угнетенными народами". Кстати, его семейный врач - эмигрант из Ирана.

Около 24,9 % населения Швеции либо иммигрировали в страну, либо растут в семьях иммигрантов В Швеции еще в нулевых была масса эмигрантов из Курдистана и эксЮгославии.Сейчас там и иракцы, и сомалийцы, и кого там только нет.Как мне рассказывал приятель, давно живущий там и имеющий гражданство: несмотря на то, что Швеция не является бывшей колониальной империей, у них есть определенный комплекс долга "богатой страны перед бедными угнетенными народами". Кстати, его семейный врач - эмигрант из Ирана. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17117 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1827 раз. Подякували: 2682 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 13:48 Starikan написав: 3 мая 2020 года

Где-то в Украине...



Регистрация прошла успешно".

"Получить QR код для выхода из дома"



"Выберите причину выхода из дома"

"Вынести мусор"

"По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину"



"Выгулять собаку"

"По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована"



"В магазин"

"Выберите вид магазина"

"Продукты"

"Выберите наименования продуктов из выпадающего списка"

"Сигареты"

"Курение вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

"Пиво"

"Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

"Молоко"

"По нашей информации вы купили 2 литра молоко вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

"Лимон"

По нашим данным, ваши деньги должны были закончится ещё вчера, откуда у вас такие большие деньги? Заполните пожалуйста декларацию и уплатите налог за ваши сбережения"



"Ваш лимит обращения за QR кодом на 3е мая 2020 года исчерпан. Следующее обращение возможно с 11:00 часов 5 мая 2020 года."



"ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ" (C) (C)



3 неверных попытки и ваш подъезд будет заварен/заблокирован на 7 дней.

будьте экономны и разумно используйте продукты, приобретённые во время удавшейся походки в магазин. 3 неверных попытки и ваш подъезд будет заварен/заблокирован на 7 дней.будьте экономны и разумно используйте продукты, приобретённые во время удавшейся походки в магазин. 19yuriy91 Повідомлень: 2532 З нами з: 15.09.12 Подякував: 239 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 13:49 swan forever написав: ЛАД написав: Большая просьба к модераторам!

Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.

Заранее благодарен. Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньтеили хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.Заранее благодарен.

И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.

Большое спасибо. И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением.Большое спасибо.

Категорически не согласна.ЛАД -один из самых здравомыслящих обитателей данного форума.И по поводу упомянутых им персонажей- поддерживаю. Категорически не согласна.ЛАД -один из самых здравомыслящих обитателей данного форума.И по поводу упомянутых им персонажей- поддерживаю. Tat_888 Повідомлень: 28 З нами з: 11.06.15 Подякував: 262 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире через скотський карантин скоро матиму ожиріння

+ 3кг за 3 тижня Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18365 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1044 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:03 unicdima написав: athena1 написав: Так. Напевно.

Вчора у Львівській обласній Клінічній в реанімаціі 10 з вірусом. Вже відпочивають. видно випадково хтось приніс. А в них маски і рукавички... Так. Напевно.Вчора у Львівській обласній Клінічній в реанімаціі 10 з вірусом. Вже відпочивають. видно випадково хтось приніс. А в них маски і рукавички...

більшість наших лікарів, а особливо ще совєцької закалки і поняття не мають як правильно користуватися тими масками та рукавичками. більшість наших лікарів, а особливо ще совєцької закалки і поняття не мають як правильно користуватися тими масками та рукавичками.

більшість лікарів це м"ясники-рекитери, які тебе залікують, а не вилікують, які будуть доїти поки не додоять і ти не здохнеш.

Якщо до них попав, то рана чи пізно, тобі хана.



Тому переживальники за карантин, і що медицина на спасе, якщо її не перевантажувати хворими, то інфантильні мрійники, які не в курсі реалій. більшість лікарів це м"ясники-рекитери, які тебе залікують, а не вилікують, які будуть доїти поки не додоять і ти не здохнеш.Якщо до них попав, то рана чи пізно, тобі хана.Тому переживальники за карантин, і що медицина на спасе, якщо її не перевантажувати хворими, то інфантильні мрійники, які не в курсі реалій. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18365 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1044 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:10 flyman

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ... Puente Повідомлень: 2889 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:11 andriykulyk76 написав: edvardd написав: Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами. Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.



Смерність може бути не зовсім коректним показником. Карантинні заходи покликані стримати поширення хвороби. Якщо поглянути на кількість хворих на 1млн, то картина буде зовсім іншою: Норвегія 1123, Данія 875, Швеція 762, Фінляндія 417. Смерність може бути не зовсім коректним показником. Карантинні заходи покликані стримати поширення хвороби. Якщо поглянути на кількість хворих на 1млн, то картина буде зовсім іншою: Норвегія 1123, Данія 875, Швеція 762, Фінляндія 417.

Низкое количество больных может объясняться малым количеством тестирований на 1 млн. - Норвегия - 21009, Дания - 10086, Швеция - 5416, Финляндия - 6299.



Но всё это не объясняет такое различие в количестве смертей. Так же, как, по-моему, и жёсткость карантинных мер.

Скорее всего, просто малая статистика (дай бог, чтобы она такой и осталась) - в Швеции - 7693 заболевших, в Норвегии - 5953, Дании - 5071, Финляндии - 2308.

Можно, правда предположить, что благодаря большему количеству тестов в Норвегии много легко больных, а в Швеции в основном средне- и тяжелобольные. Тогда меньшее количество средних и тяжёлых случаев в Норвегии может объясняться именно более строгим карантином. Но это уже только предположения.

В любом случае, 59 умерших на 1 млн. очень неплохая цифра по сравнению с 300 в Испании, 283 в Италии, 158 во Франции, 91 в Англии. Тем более в условиях отсутствия серьёзного карантина (если это правда).

А вот за счёт чего такие низкие показатели смертности в Германии (24) и Австрии (27) не очень понятно. Строгая изоляция 60+? (Но выходить на улицу в Германии не запрещено. И гулять в парках. В Австрии не знаю). Низкое количество больных может объясняться малым количеством тестирований на 1 млн. - Норвегия - 21009, Дания - 10086, Швеция - 5416, Финляндия - 6299.Но всё это не объясняет такое различие в количестве смертей. Так же, как, по-моему, и жёсткость карантинных мер.Скорее всего, просто малая статистика (дай бог, чтобы она такой и осталась) - в Швеции - 7693 заболевших, в Норвегии - 5953, Дании - 5071, Финляндии - 2308.Можно, правда предположить, что благодаря большему количеству тестов в Норвегии много легко больных, а в Швеции в основном средне- и тяжелобольные. Тогда меньшее количество средних и тяжёлых случаев в Норвегии может объясняться именно более строгим карантином. Но это уже только предположения.В любом случае, 59 умерших на 1 млн. очень неплохая цифра по сравнению с 300 в Испании, 283 в Италии, 158 во Франции, 91 в Англии. Тем более в условиях отсутствия серьёзного карантина (если это правда).А вот за счёт чего такие низкие показатели смертности в Германии (24) и Австрии (27) не очень понятно. Строгая изоляция 60+? (Но выходить на улицу в Германии не запрещено. И гулять в парках. В Австрии не знаю). Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 кві, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15986 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4399 раз. Подякували: 4088 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 820821822823> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Xenon,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Вкладчик1234 і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 689 , 690 , 691

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6904 1539458

ЛОБ Сер 08 кві, 2020 11:03