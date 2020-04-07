19yuriy91 написав:Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать "ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп. "Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.
все эти чиновники из международных организаций (+ оон, олимп.комитет и тд) привыкли сладко жить и никуя не делать
Короче, во всем виноват ВОЗ. А дырявые границы и лоховская медицинская система США - это все мелочи. Трампон банально пытается перевести стрелки накануне выборов
тут, всё же, надо различать не готовность медицинской системы США и идиотские высказывания и меры некоторых их политиков, губернаторов, и эффективность воз. непонятна история с вакциной против сарс, наличие которой облегчило бы создание сейчас препаратов против короны. кто должен это координировать, направлять? не воз ли?
так как многие международные организации демонстрируют свои, мягко говоря, неэффективности.
19yuriy91 написав:Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать "ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп. "Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.
athena1 написав: Швеція на фоні Фінляндіі, Норвегіі і Даніі виглядає гірше. І теж потрохи приймають рішення на користь карантину. Додайте ще, що північні народи дуде дисципліновані!
В Швеции еще в нулевых была масса эмигрантов из Курдистана и эксЮгославии. Сейчас там и иракцы, и сомалийцы, и кого там только нет. Как мне рассказывал приятель, давно живущий там и имеющий гражданство: несмотря на то, что Швеция не является бывшей колониальной империей, у них есть определенный комплекс долга "богатой страны перед бедными угнетенными народами". Кстати, его семейный врач - эмигрант из Ирана.
Около 24,9 % населения Швеции либо иммигрировали в страну, либо растут в семьях иммигрантов
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Регистрация прошла успешно". "Получить QR код для выхода из дома"
"Выберите причину выхода из дома" "Вынести мусор" "По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину"
"Выгулять собаку" "По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована"
"В магазин" "Выберите вид магазина" "Продукты" "Выберите наименования продуктов из выпадающего списка" "Сигареты" "Курение вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка" "Пиво" "Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка" "Молоко" "По нашей информации вы купили 2 литра молоко вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка" "Лимон" По нашим данным, ваши деньги должны были закончится ещё вчера, откуда у вас такие большие деньги? Заполните пожалуйста декларацию и уплатите налог за ваши сбережения"
"Ваш лимит обращения за QR кодом на 3е мая 2020 года исчерпан. Следующее обращение возможно с 11:00 часов 5 мая 2020 года."
"ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ"
(C)
3 неверных попытки и ваш подъезд будет заварен/заблокирован на 7 дней. будьте экономны и разумно используйте продукты, приобретённые во время удавшейся походки в магазин.
ЛАД написав:Большая просьба к модераторам! Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33. Заранее благодарен.
И не забудьте добавить ЛАДа. 80% постов бессодержательные критика и навешивание ярлыков. Член форума с ярко выраженным безапелляционным самомнением. Большое спасибо.
Категорически не согласна.ЛАД -один из самых здравомыслящих обитателей данного форума.И по поводу упомянутых им персонажей- поддерживаю.
edvardd написав:Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
Смерність може бути не зовсім коректним показником. Карантинні заходи покликані стримати поширення хвороби. Якщо поглянути на кількість хворих на 1млн, то картина буде зовсім іншою: Норвегія 1123, Данія 875, Швеція 762, Фінляндія 417.
Низкое количество больных может объясняться малым количеством тестирований на 1 млн. - Норвегия - 21009, Дания - 10086, Швеция - 5416, Финляндия - 6299.
Но всё это не объясняет такое различие в количестве смертей. Так же, как, по-моему, и жёсткость карантинных мер. Скорее всего, просто малая статистика (дай бог, чтобы она такой и осталась) - в Швеции - 7693 заболевших, в Норвегии - 5953, Дании - 5071, Финляндии - 2308. Можно, правда предположить, что благодаря большему количеству тестов в Норвегии много легко больных, а в Швеции в основном средне- и тяжелобольные. Тогда меньшее количество средних и тяжёлых случаев в Норвегии может объясняться именно более строгим карантином. Но это уже только предположения. В любом случае, 59 умерших на 1 млн. очень неплохая цифра по сравнению с 300 в Испании, 283 в Италии, 158 во Франции, 91 в Англии. Тем более в условиях отсутствия серьёзного карантина (если это правда). А вот за счёт чего такие низкие показатели смертности в Германии (24) и Австрии (27) не очень понятно. Строгая изоляция 60+? (Но выходить на улицу в Германии не запрещено. И гулять в парках. В Австрии не знаю).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 кві, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.