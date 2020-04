Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 25 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 17 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 19% 28 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 7 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 24 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 7 Найманий працівник, втратив роботу 4% 6 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 28 Всього голосів : 148 Додано: Сер 08 кві, 2020 14:11 Puente написав: flyman

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ... Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.

Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.
Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.
В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"

Повідомлень: 18365 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1044 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:17 flyman написав: Puente написав: flyman

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ... Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.

Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.

В резульаті маєм "тупий і ще тупіший" Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"

То ли дело было раньше!

Всех выбирали исключительно на открытых конкурсах, и по компетенциям. На высших должностях были только признанные во мире эксперты в своих профессиональных областях.



Вполне логично.

И как в таком случае? Увольняться?

И как быть магазину, если таких много? .....Вполне логично.И как в таком случае? Увольняться?И как быть магазину, если таких много? С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже лучше для здоровья, чем толкаться в тесной маршрутке С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже, чем толкаться в тесной маршрутке

Особенно дамам 50+ с больными ногами. Которых среди продавцов/кассиров процентов не менее 30.

Да и свежий воздух по дороге - сомнительное утверждение в крупном городе.

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ... Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ... Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.

Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.

В резульаті маєм "тупий і ще тупіший" Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"

То ли дело было раньше!

Всех выбирали исключительно на открытых конкурсах, и по компетенциям. На высших должностях были только признанные во мире эксперты в своих профессиональных областях.



А пришёл Зе - и везде начал расставлять родственников, знакомых, и просто лояльных То ли дело было раньше!Всех выбирали исключительно на открытых конкурсах, и по компетенциям. На высших должностях были только признанные во мире эксперты в своих профессиональных областях.А пришёл Зе - и везде начал расставлять родственников, знакомых, и просто лояльных

ну не починай знову.

По получив під зад по заслугам.

А в тому, що зе команда імпотентна в умовах кризового менеджменту, знову Порох налажав?



ну не починай знову.
По получив під зад по заслугам.
А в тому, що зе команда імпотентна в умовах кризового менеджменту, знову Порох налажав?

Чи ти як Долярчик, все ще в захваті від образу від головного героя серіалу?

Повідомлень: 9541 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1100 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:31 flyman написав: Puente написав: flyman

Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?

В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ... Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.

Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.

В резульаті маєм "тупий і ще тупіший" Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"



Це насправді з тої ж діжки ... Якщо не можеш вплинути на щось - треба "завести козу" ...

Це насправді з тої ж діжки ... Якщо не можеш вплинути на щось - треба "завести козу" ...
Була ( не знаю , може і далі є ) така система фактично автотренінгу ( але не так явно ) - "Сіморон" ... Допомагає - бо на порівнянні працює ...

Наши медики из Италии информируют, что там действительно эпидемия пошла на спад

Тепер залишилося вийти на нуль - плюс 2 тижні - і строгий карантин на в"їзд ...
Якось дуже неоптимістично все одно ...



Тепер залишилося вийти на нуль - плюс 2 тижні - і строгий карантин на в"їзд ...

