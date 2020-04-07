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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 820821822823

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:11

  Puente написав:flyman
Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?
В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.
Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.
В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:17

  flyman написав:
  Puente написав:flyman
Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?
В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.
Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.
В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"

То ли дело было раньше!
Всех выбирали исключительно на открытых конкурсах, и по компетенциям. На высших должностях были только признанные во мире эксперты в своих профессиональных областях.

А пришёл Зе - и везде начал расставлять родственников, знакомых, и просто лояльных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:19

  Starikan написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:.....
Вполне логично.
И как в таком случае? Увольняться?
И как быть магазину, если таких много?
С учётом того, что другую работу продавец найдёт вряд ли, то будет тренировать ноги и дополнительно дышать свежим воздухом каждый день по 2-4 часа в день, что вообщем-то даже лучше для здоровья, чем толкаться в тесной маршрутке

Особенно дамам 50+ с больными ногами. Которых среди продавцов/кассиров процентов не менее 30.

Да и свежий воздух по дороге - сомнительное утверждение в крупном городе. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:23

  Puente написав:flyman
Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?
В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

В село без власного авто зараз не доїдеш. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:28

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  Puente написав:flyman
Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?
В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.
Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.
В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"

То ли дело было раньше!
Всех выбирали исключительно на открытых конкурсах, и по компетенциям. На высших должностях были только признанные во мире эксперты в своих профессиональных областях.

А пришёл Зе - и везде начал расставлять родственников, знакомых, и просто лояльных

ну не починай знову.
По получив під зад по заслугам.
А в тому, що зе команда імпотентна в умовах кризового менеджменту, знову Порох налажав?

Чи ти як Долярчик, все ще в захваті від образу від головного героя серіалу?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 кві, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:28

Наши медики из Италии информируют, что там действительно эпидемия пошла на спад
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:31

  flyman написав:
  Puente написав:flyman
Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?
В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.
Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.
В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"


Це насправді з тої ж діжки ... Якщо не можеш вплинути на щось - треба "завести козу" ...
Була ( не знаю , може і далі є ) така система фактично автотренінгу ( але не так явно ) - "Сіморон" ... Допомагає - бо на порівнянні працює ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:33

  antey1969 написав:Наши медики из Италии информируют, что там действительно эпидемия пошла на спад


Тепер залишилося вийти на нуль - плюс 2 тижні - і строгий карантин на в"їзд ...
Якось дуже неоптимістично все одно ...
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