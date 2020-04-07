Не новина для тих, хто стикався. Тлумачення від дипломатів, які там працювали:
UN = United Nonsense
OSCE = Organisation for Spreading Confusion in Europe
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:54
Не новина для тих, хто стикався. Тлумачення від дипломатів, які там працювали:
UN = United Nonsense
OSCE = Organisation for Spreading Confusion in Europe
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:56
Так отож, то в серіалі він герой.
А так або як миша сидить, а як притисне починає бігати в паніці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Представители Всемирной организации здравоохранения считают, что сейчас не время сокращать их финансирование на фоне пандемии COVID-19.
«Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, поэтому сейчас не время сокращать финансирование», – заявили представители ВОЗ во время видеоконференции. При этом в организации обвинения Трампа в «китайской центричности» отвергли, объяснив, что сотрудничество с Пекином важно для понимания вспышки, которая началась в Ухане.
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засуетились мошенники
к сожалению эту мафию не удастся прижучить, они хорошо умеют играть на эмоциях простого пипла с помощью журнашлюх.
В результате на финансирование медицины пойдут дополнительные триллионы долларов, до очередного свиного-птичьего-бычьего гриппа, а потом все по новой.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57
Не в Тенополі, а в Конотопі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:02
Є "модель" реальна, наближена - вірус SARS (№1). Час покаже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30
Фіно-угри схильні найбільше, читав колись.
Приблизно так... У типових "білих" - два гени, які детермінують ферменти розщеплення етанолу ("бухають" з давніх давен, мабуть). У монголоїдів, негроідів тощо - немає такого "дива" (дози спиртного для них тому менші). Фіно-угри - "метиси", у яких переважно один ген від "білих" (фермент, що розщеплює етанол), а іншого немає (фермент, що розщеплює в подальшому якийсь альдегід, що утворився). Тому важкі симптоми на ранок, "душа просить ""опохмєлу"" (полегшує симптоми), замкнене коло - "запой".
Таке от "дослідили".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30
Середньовічна чума викосила всю Європу, крім Польщі, Чехії і Литви, які, в наслідок заслаблих сусідів, значно розширили свій вплив. Чому так - ніхто не знає, як і не відомий перебіг хвороби у окремої людини.
Вірус взагалі може раптово щезнути, а може мучити популяцію роками чи тисячоліттям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ученые создали искусственный вирус, блокирующий COVID-19
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:36
шо апять, тепер ще тре буде перехворіти блокіратором?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:38
Если повезет.
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