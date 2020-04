Додано: Сер 08 кві, 2020 14:54

19yuriy91 написав: так как многие международные организации демонстрируют свои, мягко говоря, неэффективности. так как многие международные организации демонстрируют свои, мягко говоря, неэффективности.

Не новина для тих, хто стикався. Тлумачення від дипломатів, які там працювали:

UN = United Nonsense

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell