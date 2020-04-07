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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 822823824825>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:54

  19yuriy91 написав:так как многие международные организации демонстрируют свои, мягко говоря, неэффективности.

Не новина для тих, хто стикався. Тлумачення від дипломатів, які там працювали:
UN = United Nonsense
OSCE = Organisation for Spreading Confusion in Europe
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:56

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:ну не починай знову.
По получив під зад по заслугам.
А в тому, що зе команда імпотентна в умовах кризового менеджменту, знову Порох налажав?

Чи ти як Долярчик, все ще в захваті від образу від головного героя серіалу?

Я не в захваті, т.к. особых надежд на него и не полагал.
И сериального сюжета в реальности - не ожидал.
Я голосовал "против по", а не "за зе". В этом плане Зе свою функцию "номинально" выполнил. По лично не при власти. Но не сидит сам, не сидят свинарчуки, и в Зе-партии куча БППшных, регианаловских, и т.п. "консерв". Поэтому результат мало отличается от предыдущих "команд".
"Голова" вроде другая, а всё остальное - старое (либо подготовленный обменный материал в виде соросят, вголоса, "молодых регианалов", и прочих младо-комсомольцев-активистов)

Так отож, то в серіалі він герой.
А так або як миша сидить, а як притисне починає бігати в паніці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Представители Всемирной организации здравоохранения считают, что сейчас не время сокращать их финансирование на фоне пандемии COVID-19.
«Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, поэтому сейчас не время сокращать финансирование», – заявили представители ВОЗ во время видеоконференции. При этом в организации обвинения Трампа в «китайской центричности» отвергли, объяснив, что сотрудничество с Пекином важно для понимания вспышки, которая началась в Ухане.
---------------------------------------------------------------------------
засуетились мошенники :D
к сожалению эту мафию не удастся прижучить, они хорошо умеют играть на эмоциях простого пипла с помощью журнашлюх.
В результате на финансирование медицины пойдут дополнительные триллионы долларов, до очередного свиного-птичьего-бычьего гриппа, а потом все по новой.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57

  stm написав:
  antey1969 написав:Наши медики из Италии информируют, что там действительно эпидемия пошла на спад

Карантин, полностью перекрыли города и села, но спадает в одних регионах и по чуть-чуть растёт в южных, а это проблема т.к. там больницы условно как у нас в Тернополе, ни койко-мест, ни ИВЛ.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto официальная стата выходит каждый день.

Не в Тенополі, а в Конотопі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:02

  andriykulyk76 написав:Если сидеть дома 2 месяца весной 2020 года, то по предсказанию математической модели, эпидемия все равно может начаться снова, только в этом случае ее пик будет не летом, а зимой.

Є "модель" реальна, наближена - вірус SARS (№1). Час покаже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30

  hume написав:
  Puente написав:Взагалі-то колись починали проводити різні дослідження з генотипами та расами ... А потім сказали , що це расизм , нетолерантність і так далі - і в відкритому світі все це заглохло ...

Жаль, а ведь инфо было бы кстати. Это типа как раньше, исследования на толерантность к спиртному. Какая нация может спиться безвозвратно :D

Фіно-угри схильні найбільше, читав колись.
Приблизно так... У типових "білих" - два гени, які детермінують ферменти розщеплення етанолу ("бухають" з давніх давен, мабуть). У монголоїдів, негроідів тощо - немає такого "дива" (дози спиртного для них тому менші). Фіно-угри - "метиси", у яких переважно один ген від "білих" (фермент, що розщеплює етанол), а іншого немає (фермент, що розщеплює в подальшому якийсь альдегід, що утворився). Тому важкі симптоми на ранок, "душа просить ""опохмєлу"" (полегшує симптоми), замкнене коло - "запой".
Таке от "дослідили".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30

  Zebra написав:
  hume написав:
  Zebra написав:---------
edvardd
Во всех странах Сев. Европы первые заражённые появились почти одновременно-конец января. Но все, кроме Швеции, ввели карантинные меры. Результат: смерти на 1 млн. жителей Швеция - 57,6 чел. Дания - 35 чел. Финляндия - 6 чел. Норвегия - 16,4 чел. Сравнивайте сами.
-------
Вполне можно обьяснить генетикой. По факту нордические народы в меньшей мере подвержены осложнениям.

Это как так, почему? исторически сложилось? или кто то исследовал викингов? Почему это они меньше подвержены осложнениям?

По факту видим, что осложнения у итальянцев и испанцев сильнее чем у немцев и остальных нордов.


Середньовічна чума викосила всю Європу, крім Польщі, Чехії і Литви, які, в наслідок заслаблих сусідів, значно розширили свій вплив. Чому так - ніхто не знає, як і не відомий перебіг хвороби у окремої людини.
Вірус взагалі може раптово щезнути, а може мучити популяцію роками чи тисячоліттям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ученые создали искусственный вирус, блокирующий COVID-19
https://kurs.com.ua/novost/171173-uchenie-sozdali-iskusstvennii-virus-blokirujushii-covid-19
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:36

  varlo написав:Ученые создали искусственный вирус, блокирующий COVID-19
https://kurs.com.ua/novost/171173-uchenie-sozdali-iskusstvennii-virus-blokirujushii-covid-19

шо апять, тепер ще тре буде перехворіти блокіратором?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:38

  flyman написав:
  varlo написав:Ученые создали искусственный вирус, блокирующий COVID-19
https://kurs.com.ua/novost/171173-uchenie-sozdali-iskusstvennii-virus-blokirujushii-covid-19

шо апять, тепер ще тре буде перехворіти блокіратором?

Если повезет.
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