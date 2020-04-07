lapay написав:...... Середньовічна чума викосила всю Європу, крім Польщі, Чехії і Литви, які, в наслідок заслаблих сусідів, значно розширили свій вплив. Чому так - ніхто не знає, як і не відомий перебіг хвороби у окремої людини. Вірус взагалі може раптово щезнути, а може мучити популяцію роками чи тисячоліттям.
В России и Украине чума тоже похозяйничала гораздо слабее. Наиболее правдоподобное объяснение, которое встречал, - значительно меньшее развитие городов, чем в Зап. Европе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД Да, я понял, я тоже только узнал, что Харьков, Запорожье, Одесса "посмели" оставить общественный транспорт Я думал, о Киеве знает вся Украина... Как решается вопрос - не знаю. Личный транспорт, такси, развозки. И наверное отпуска - за свой счет или за счет отпуска. Удаленка еще. Вон сверху статистика. Где-то 50% как-то работают.
ЛАД написав:Я не в Киеве. У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас. И как в Киеве решается этот вопрос?
Кого могут - на удаленку. Кто не может на удаленке - добирается или своим транспортом (авто + тепло - велосипеды, мопеды, самокаты и проч), или подвозят коллеги, у кого есть авто. Некоторые работодатели делают развозку сотрудников (несколько банков точно знаю). Ну а тем кому совсем не повезло - оформляют "аусвайсы" и ловят спецмаршруты, но там все печально и с маршрутами и с частотой движения
Ромасик написав:ЛАД Да, я понял, я тоже только узнал, что Харьков, Запорожье, Одесса "посмели" оставить общественный транспорт Я думал, о Киеве знает вся Украина... Как решается вопрос - не знаю. Личный транспорт, такси, развозки. И наверное отпуска - за свой счет или за счет отпуска.
Мои знакомые в Киеве работают на удалёнке, поэтому не знал. Как решают люди, это частный вопрос каждого отдельного человека, а вот как решают вопрос предприятия, это интересно. Да, и я тоже думал, что о ситуации в Харькове все знают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:flyman Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ? В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...
Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів. Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого. В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.