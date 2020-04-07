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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 822823824825

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 148
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:43

  ЛАД написав:А как добираться до работы остальным?
Или пропуск выписывают не только критическим службам?

ЛАД, вы только проснулись? :mrgreen:
В Киеве уже третью неделю транспорт закрыт, кроме нескольких маршрутов по спецпропускам. И даже таксисты без заказов сидят.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Фактично оффтоп , але прив"язаний до теми :
Ринат Ахметов тільки завдяки березневому зростанню ціни на електроенергію за один місяць "відбив" усю суму, яку виділяв на боротьбу з коронавірусом
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/6/659002/

Оце такі у нас меценати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:44

  lapay написав:......
Середньовічна чума викосила всю Європу, крім Польщі, Чехії і Литви, які, в наслідок заслаблих сусідів, значно розширили свій вплив. Чому так - ніхто не знає, як і не відомий перебіг хвороби у окремої людини.
Вірус взагалі може раптово щезнути, а може мучити популяцію роками чи тисячоліттям.

В России и Украине чума тоже похозяйничала гораздо слабее.
Наиболее правдоподобное объяснение, которое встречал, - значительно меньшее развитие городов, чем в Зап. Европе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:46

  antey1969 написав:Наши медики из Италии информируют, что там действительно эпидемия пошла на спад

это те, которых Зельц туда отправил? Вылечили таки итальяшек :lol:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:47

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:А как добираться до работы остальным?
Или пропуск выписывают не только критическим службам?

ЛАД, вы только проснулись? :mrgreen:
В Киеве уже третью неделю транспорт закрыт, кроме нескольких маршрутов по спецпропускам. И даже таксисты без заказов сидят.

Я не в Киеве. :)
У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас.
И как в Киеве решается этот вопрос?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:50

ЛАД Да, я понял, я тоже только узнал, что Харьков, Запорожье, Одесса "посмели" оставить общественный транспорт :D
Я думал, о Киеве знает вся Украина...
Как решается вопрос - не знаю. Личный транспорт, такси, развозки. И наверное отпуска - за свой счет или за счет отпуска. Удаленка еще.
Вон сверху статистика. Где-то 50% как-то работают.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Я не в Киеве.
У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас.
И как в Киеве решается этот вопрос?

Кого могут - на удаленку. Кто не может на удаленке - добирается или своим транспортом (авто + тепло - велосипеды, мопеды, самокаты и проч), или подвозят коллеги, у кого есть авто. Некоторые работодатели делают развозку сотрудников (несколько банков точно знаю).
Ну а тем кому совсем не повезло - оформляют "аусвайсы" и ловят спецмаршруты, но там все печально и с маршрутами и с частотой движения
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:01

  Ромасик написав:ЛАД Да, я понял, я тоже только узнал, что Харьков, Запорожье, Одесса "посмели" оставить общественный транспорт :D
Я думал, о Киеве знает вся Украина...
Как решается вопрос - не знаю. Личный транспорт, такси, развозки. И наверное отпуска - за свой счет или за счет отпуска.

Мои знакомые в Киеве работают на удалёнке, поэтому не знал. Как решают люди, это частный вопрос каждого отдельного человека, а вот как решают вопрос предприятия, это интересно. 8)
Да, и я тоже думал, что о ситуации в Харькове все знают. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:05

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  flyman написав:
  Puente написав:flyman
Що це за депресія почалася ? Якихось пару тижнів карантину - і все ?
В село - грядки покопати днів 3-4 , на велосипеді покататися . Хороший Інтернет зробити - на всякий випадок ...

Депресії нема, є несприйняття зебобіків як державних менеджерів.
Таке враження, що кожний дурнуватий начальник бере підлеглих ще дурнішого.
В резульаті маєм "тупий і ще тупіший"

Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.

Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
Ser Fil
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