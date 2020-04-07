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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 824825826827828>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 149
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:10

  freeze написав:
  edvardd написав:
  _Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."

https://news.liga.net/world/news/yaponi ... ronavirusa

Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.


Почитаешь аннотацию, например, к аспирину, так сразу понимаешь, что жизнь после приёма таблетки в жуткой опасности :D
Больной, который дышит через раз, меньше всего думает о возможности диареи. :D

да тут на хлорохиновые препараты наезжали, какие они вредные, оказывается норм, аспирин сташнее...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:14

  ЛАД написав:Да, и я тоже думал, что о ситуации в Харькове все знают. :)
Я слышал о Гепе, но думал его таки прогнули :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:14

  Ser Fil написав:
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.

В Эталии же большая диаспора ее нужно сохранить, а здесь главное менты, кому нужны эти нищие.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:15

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Мои знакомые в Киеве работают на удалёнке, поэтому не знал. Как решают люди, это частный вопрос каждого отдельного человека, а вот как решают вопрос предприятия, это интересно.

Похоже, что большинство закрылись, сократили деятельность или перешли на удаленку. Я об этом сужу по исчезновению пробок на дорогах. В Киеве очень много личного транспорта, но он тоже стоит.
Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда.
У нас больше офисов, чем промышленности.

У брата теща работает уборщицей (Киев). За ней приезжает машина.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:23

Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України
Україна обов’язково повернеться до звичного способу життя. Ми ще погуляємо парками, з’їздимо до друзів, сходимо до кав’ярні. Однак, на жаль, це точно буде не цього квітня.

https://t.me/Denys_Smyhal/109
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:28

Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя

8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.

Напередодні президент Володимира Зеленський у своєму відеозвернені розкритикував дії мера Запоріжжя, який вирішив не зупиняти рух маршруток і автобусів у місті з 6 квітня.

Зеленський заявив: «Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Я хочу наголосити для голів усіх українських міст та сіл на обов’язковому виконанні усіх обмежень, пов’язаних з протидією коронавірусу».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zap ... 41776.html

откатались ..... кто наступний?
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В период с 30 марта по 5 апреля в Украине гриппом заболели 105 тысяч человек

В Украине в течение прошлой недели в результате осложнений от гриппа умер один человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-nedelyu-grippa-umer-odin-chelovek-1586349417.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:31

  Сибарит написав:Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда.

У нас поступили проще.

Теплий дім зменшує квартплату
30 березня

Шановні споживачі! Комунальне підприємство “Теплий дім” вимушене тимчасово зупинити надання послуг з обслуговування будинкових трубопровідних, електричних мереж, конструктивних елементів будинку. Відповідно, з 1 квітня буде припинено нарахування споживачам за ці послуги.Причина зрозуміла та навряд чи потребує додаткових пояснень.

Також буде зменшено періодичність надання послуг з прибирання прибудинкової території, а плата за цю послугу зменшено на 50%.

Водночас ми продовжимо забезпечувати прибирання та дезінфекцію сходових, роботу ліфтів.

Бажаємо всім нам здоров’я.


За последние 2 недели все уборщицы, которые проживают в соседних домах висят в окнах своих квартир или сидят на лавочках и ни о какой уборке и дезинфекции не ведают.
В эту страну нужно ездить на экскурсии.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:33

  varlo написав:В период с 30 марта по 5 апреля в Украине гриппом заболели 105 тысяч человек

В Украине в течение прошлой недели в результате осложнений от гриппа умер один человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-nedelyu-grippa-umer-odin-chelovek-1586349417.html


))) Журналисты как всегда всё перекрутили, не гриппом, а ОРВИ.
Тесты на грипп сейчас еще большая редкость, чем тесты на коронавирус.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:37

номинанты на премию....

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.
В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10 ... 1576178084
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