_Mykola_ написав:"Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги."
Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, диарея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит,острое повреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюдались у пожилых пациентов или пациентов, у которых был цитокиновый шторм.
Почитаешь аннотацию, например, к аспирину, так сразу понимаешь, что жизнь после приёма таблетки в жуткой опасности Больной, который дышит через раз, меньше всего думает о возможности диареи.
да тут на хлорохиновые препараты наезжали, какие они вредные, оказывается норм, аспирин сташнее...
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
В Эталии же большая диаспора ее нужно сохранить, а здесь главное менты, кому нужны эти нищие.
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ЛАД написав:Мои знакомые в Киеве работают на удалёнке, поэтому не знал. Как решают люди, это частный вопрос каждого отдельного человека, а вот как решают вопрос предприятия, это интересно.
Похоже, что большинство закрылись, сократили деятельность или перешли на удаленку. Я об этом сужу по исчезновению пробок на дорогах. В Киеве очень много личного транспорта, но он тоже стоит. Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда. У нас больше офисов, чем промышленности.
У брата теща работает уборщицей (Киев). За ней приезжает машина.
Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України Україна обов’язково повернеться до звичного способу життя. Ми ще погуляємо парками, з’їздимо до друзів, сходимо до кав’ярні. Однак, на жаль, це точно буде не цього квітня.
Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя
8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.
Напередодні президент Володимира Зеленський у своєму відеозвернені розкритикував дії мера Запоріжжя, який вирішив не зупиняти рух маршруток і автобусів у місті з 6 квітня.
Зеленський заявив: «Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Я хочу наголосити для голів усіх українських міст та сіл на обов’язковому виконанні усіх обмежень, пов’язаних з протидією коронавірусу».
Сибарит написав:Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда.
У нас поступили проще.
Теплий дім зменшує квартплату 30 березня
Шановні споживачі! Комунальне підприємство “Теплий дім” вимушене тимчасово зупинити надання послуг з обслуговування будинкових трубопровідних, електричних мереж, конструктивних елементів будинку. Відповідно, з 1 квітня буде припинено нарахування споживачам за ці послуги.Причина зрозуміла та навряд чи потребує додаткових пояснень.
Також буде зменшено періодичність надання послуг з прибирання прибудинкової території, а плата за цю послугу зменшено на 50%.
Водночас ми продовжимо забезпечувати прибирання та дезінфекцію сходових, роботу ліфтів.
Бажаємо всім нам здоров’я.
За последние 2 недели все уборщицы, которые проживают в соседних домах висят в окнах своих квартир или сидят на лавочках и ни о какой уборке и дезинфекции не ведают. В эту страну нужно ездить на экскурсии.
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В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко. По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА. В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.