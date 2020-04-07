ЛАД написав:Я не в Киеве. У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас. И как в Киеве решается этот вопрос?
Кого могут - на удаленку. Кто не может на удаленке - добирается или своим транспортом (авто + тепло - велосипеды, мопеды, самокаты и проч), или подвозят коллеги, у кого есть авто. Некоторые работодатели делают развозку сотрудников (несколько банков точно знаю). Ну а тем кому совсем не повезло - оформляют "аусвайсы" и ловят спецмаршруты, но там все печально и с маршрутами и с частотой движения
Спасибо! Но я так понимаю, это по Вашим знакомым. При этом вряд ли круг Ваших знакомых (как и у меня в Киеве) включает продавцов, рабочих промпредприятий и пр. совсем уж "пересичных". Или "аусвайсы" оформляют не только"критическим"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Врачи рассказали о признаках того, что человек уже переболел коронавирусом
Боль в животе У некоторых людей боль в животе может быть самостоятельным симптомом. Но иногда она может означать развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к такому симптому нужно отнестись внимательно.
Диарея Такой симптом был выявлен по результатам исследований китайскими учеными. В Ухане, где началась вспышка коронавируса, у половины из первых 204 обследованных пациентов был выявлен такой симптом.
Потеря обоняния Одним из самых распространенных симптомов является потеря обоняния. Эти данные подтвердили, как зарубежные, так и украинские специалисты. Как выяснили ученые, некоторые клетки в носу содержат белки, по которым SARS-CoV-2 бьет в первую очередь. Именно так инфекция проникает в организм. Такие люди становятся разносчиками инфекции, так как сами не понимают, что больны.
Конъюнктивит У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит. Он может выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.
Усталость Чувство необычайно сильной усталости может быть симптомом коронавируса. Нужно обратить внимание на этот симптом, если это чувство не является следствием переутомления.
Сибарит написав:....... Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда. .....
Спасибо! А продавцы? Они тоже "критическая инфраструктура"? Им выдают пропуска?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав:В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко. По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА. В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.
Сибарит написав:Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда.
У нас поступили проще.
Теплий дім зменшує квартплату 30 березня
Шановні споживачі! Комунальне підприємство “Теплий дім” вимушене тимчасово зупинити надання послуг з обслуговування будинкових трубопровідних, електричних мереж, конструктивних елементів будинку. Відповідно, з 1 квітня буде припинено нарахування споживачам за ці послуги.Причина зрозуміла та навряд чи потребує додаткових пояснень.
Також буде зменшено періодичність надання послуг з прибирання прибудинкової території, а плата за цю послугу зменшено на 50%.
Водночас ми продовжимо забезпечувати прибирання та дезінфекцію сходових, роботу ліфтів.
Бажаємо всім нам здоров’я.
За последние 2 недели все уборщицы, которые проживают в соседних домах висят в окнах своих квартир или сидят на лавочках и ни о какой уборке и дезинфекции не ведают. В эту страну нужно ездить на экскурсии.
у меня убирают с хлоркой, сегодня собака не захотела идти, пришлось на руках нести, в Горишних Плавнях заболел чел, в подъезд зашли пожарники и залили весь какой то пеной, жителям сказали из квартир 2 недели не выходить
ЛАД написав:А как добираться до работы остальным? Или пропуск выписывают не только критическим службам?
ЛАД, вы только проснулись? В Киеве уже третью неделю транспорт закрыт, кроме нескольких маршрутов по спецпропускам. И даже таксисты без заказов сидят.
Я не в Киеве. У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас. И как в Киеве решается этот вопрос?
Решается никак. Сделали полтора десятка спецмаршрутов, чтобы была видимость заботы. Транспорта пустили по несколько единиц подвижного состава на каждом. В часы пик интервал порядка 20 минут, вне часов пик - около 50 В часы пик толпы с пропусками на остановках, ибо лишь 20 человек за 20 минут могут добраться от окраин до центра на одном маршруте. Всего спецпропусков выдали около полумиллиона. Вот и считайте эффективность "заботы". В больнице часть медсестер и санитарок уже принесли в отдел кадров заявления об увольнении.