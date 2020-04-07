RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 825826827828>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 149
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:38

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я не в Киеве.
У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас.
И как в Киеве решается этот вопрос?

Кого могут - на удаленку. Кто не может на удаленке - добирается или своим транспортом (авто + тепло - велосипеды, мопеды, самокаты и проч), или подвозят коллеги, у кого есть авто. Некоторые работодатели делают развозку сотрудников (несколько банков точно знаю).
Ну а тем кому совсем не повезло - оформляют "аусвайсы" и ловят спецмаршруты, но там все печально и с маршрутами и с частотой движения

Спасибо!
Но я так понимаю, это по Вашим знакомым. При этом вряд ли круг Ваших знакомых (как и у меня в Киеве) включает продавцов, рабочих промпредприятий и пр. совсем уж "пересичных".
Или "аусвайсы" оформляют не только"критическим"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4400 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:43

Врачи рассказали о признаках того, что человек уже переболел коронавирусом

Боль в животе
У некоторых людей боль в животе может быть самостоятельным симптомом. Но иногда она может означать развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к такому симптому нужно отнестись внимательно.

Диарея
Такой симптом был выявлен по результатам исследований китайскими учеными. В Ухане, где началась вспышка коронавируса, у половины из первых 204 обследованных пациентов был выявлен такой симптом.

Потеря обоняния
Одним из самых распространенных симптомов является потеря обоняния. Эти данные подтвердили, как зарубежные, так и украинские специалисты. Как выяснили ученые, некоторые клетки в носу содержат белки, по которым SARS-CoV-2 бьет в первую очередь. Именно так инфекция проникает в организм. Такие люди становятся разносчиками инфекции, так как сами не понимают, что больны.

Конъюнктивит
У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит. Он может выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.

Усталость
Чувство необычайно сильной усталости может быть симптомом коронавируса. Нужно обратить внимание на этот симптом, если это чувство не является следствием переутомления.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10 ... rusom.html

симптомы, конечно.....
19yuriy91
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 15.09.12
Подякував: 239 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:43

  19yuriy91 написав:В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек.

местный Бергамо :!:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 30.03.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:46

  Сибарит написав:.......
Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда.
.....

Спасибо!
А продавцы? Они тоже "критическая инфраструктура"? Им выдают пропуска?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4400 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:50

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Да, и я тоже думал, что о ситуации в Харькове все знают. :)
Я слышал о Гепе, но думал его таки прогнули :lol:

Прогнули. Но только по метро. :)
Хотя метро, возможно, подчинено (хотя бы частично) Киеву, так что решили без него. Точно не знаю.
Харьков сильно недоволен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4400 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
viewtopic.php?f=32&t=234163&p=4931919#p4931919

"Здоровая" инициатива за инициативой, будто одни фрики в управлении.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9425
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:52

  Ромасик написав:
  19yuriy91 написав:В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек.

местный Бергамо :!:


Та да - население аж 25'831 человек (для такой популяции 8 зараженных - это реально много в украинских реалиях).

Одного чумного пропустили - минус один городок...
Civis
 
Повідомлень: 103
З нами з: 08.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:54

  19yuriy91 написав:В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.
В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10 ... 1576178084

Сейчас вспышка происходит в любом месте, где лишь только начинают реально тестировать.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9543
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:00

  ruvex написав:
  Сибарит написав:Основная проблема всех, кто полностью или частично сохранил деятельность - на работу не могут или не имеют права добраться уборщицы. Их всех нужно было сразу объявить критической инфраструктурой и выдать пропуска. Уборка сейчас важна, как никогда.

У нас поступили проще.

Теплий дім зменшує квартплату
30 березня

Шановні споживачі! Комунальне підприємство “Теплий дім” вимушене тимчасово зупинити надання послуг з обслуговування будинкових трубопровідних, електричних мереж, конструктивних елементів будинку. Відповідно, з 1 квітня буде припинено нарахування споживачам за ці послуги.Причина зрозуміла та навряд чи потребує додаткових пояснень.

Також буде зменшено періодичність надання послуг з прибирання прибудинкової території, а плата за цю послугу зменшено на 50%.

Водночас ми продовжимо забезпечувати прибирання та дезінфекцію сходових, роботу ліфтів.

Бажаємо всім нам здоров’я.


За последние 2 недели все уборщицы, которые проживают в соседних домах висят в окнах своих квартир или сидят на лавочках и ни о какой уборке и дезинфекции не ведают.
В эту страну нужно ездить на экскурсии.

у меня убирают с хлоркой, сегодня собака не захотела идти, пришлось на руках нести, в Горишних Плавнях заболел чел, в подъезд зашли пожарники и залили весь какой то пеной, жителям сказали из квартир 2 недели не выходить :shock:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:03

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:А как добираться до работы остальным?
Или пропуск выписывают не только критическим службам?

ЛАД, вы только проснулись? :mrgreen:
В Киеве уже третью неделю транспорт закрыт, кроме нескольких маршрутов по спецпропускам. И даже таксисты без заказов сидят.

Я не в Киеве. :)
У нас такого не было и нет. Поэтому и интересуюсь сейчас.
И как в Киеве решается этот вопрос?

Решается никак.
Сделали полтора десятка спецмаршрутов, чтобы была видимость заботы. Транспорта пустили по несколько единиц подвижного состава на каждом. В часы пик интервал порядка 20 минут, вне часов пик - около 50
В часы пик толпы с пропусками на остановках, ибо лишь 20 человек за 20 минут могут добраться от окраин до центра на одном маршруте. Всего спецпропусков выдали около полумиллиона. Вот и считайте эффективность "заботы".
В больнице часть медсестер и санитарок уже принесли в отдел кадров заявления об увольнении.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9543
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 825826827828>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, сірий, varlo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6904 1539519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1400)
08.04.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.