тоже так думаю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:07
тоже так думаю.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12
Вполне здоровая, без кавычек.
Такая система, без всяких эпидемий, давно работает, например, в США. Это достаточно удобно.
Опасность инфицирования не больше, чем при выдаче сдачи, но для пенсионеров это минус поход в банк. Все равно очень многие снимают пенсию налом, а потом с ней идут в магазин. Часто снимают в кассе. Некоторые боятся банкоматов, а некоторые хотят снять все до копейки.
Настораживает одно, направленность нововведения на социальные карты может сдержать развитие этого сервиса для всех. Планы введения такой услуги озвучивались давно.
ЛАД
Увы, я очень далек от сферы торговли. Могу сказать только, что в крупных супермаркетах персонала стало больше.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 08 кві, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:13
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:27
Здоровая, там где ее реализуют нормально и не в карантин.
У нас же все будет делать один кассир. Что тут нормального?
п.с. Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.
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