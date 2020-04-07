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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 825826827828

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 149
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
24
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
28
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:07

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Да, и я тоже думал, что о ситуации в Харькове все знают. :)
Я слышал о Гепе, но думал его таки прогнули :lol:

Прогнули. Но только по метро. :)
Хотя метро, возможно, подчинено (хотя бы частично) Киеву, так что решили без него. Точно не знаю.

тоже так думаю.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12

  ruvex написав:Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...

"Здоровая" инициатива за инициативой, будто одни фрики в управлении.

Вполне здоровая, без кавычек.
Такая система, без всяких эпидемий, давно работает, например, в США. Это достаточно удобно.
Опасность инфицирования не больше, чем при выдаче сдачи, но для пенсионеров это минус поход в банк. Все равно очень многие снимают пенсию налом, а потом с ней идут в магазин. Часто снимают в кассе. Некоторые боятся банкоматов, а некоторые хотят снять все до копейки.
Настораживает одно, направленность нововведения на социальные карты может сдержать развитие этого сервиса для всех. Планы введения такой услуги озвучивались давно.

ЛАД
Увы, я очень далек от сферы торговли. Могу сказать только, что в крупных супермаркетах персонала стало больше.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 08 кві, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:13

  antey1969 написав:Сейчас вспышка происходит в любом месте, где лишь только начинают реально тестировать.


у вас нет вспышки инфекции?
тогда мы идём к вам с тестами!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:27

  Сибарит написав:
  ruvex написав:Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...

"Здоровая" инициатива за инициативой, будто одни фрики в управлении.

Вполне здоровая, без кавычек.
Такая система, без всяких эпидемий, давно работает, например, в США. Это достаточно удобно.
Опасность инфицирования не больше, чем при выдаче сдачи, но для пенсионеров это минус поход в банк. Все равно очень многие снимают пенсию налом, а потом с ней идут в магазин. Часто снимают в кассе. Некоторые боятся банкоматов, а некоторые хотят снять все до копейки.
Настораживает одно, направленность нововведения на социальные карты может сдержать развитие этого сервиса для всех. Планы введения такой услуги озвучивались давно.

Здоровая, там где ее реализуют нормально и не в карантин.
У нас же все будет делать один кассир. Что тут нормального?

п.с. Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.
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ruvex
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