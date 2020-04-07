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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:07
ЛАД написав:
Прогнули. Но только по метро.
Хотя метро, возможно, подчинено (хотя бы частично) Киеву, так что решили без него. Точно не знаю.
тоже так думаю.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12
Вполне здоровая, без кавычек.
Такая система, без всяких эпидемий, давно работает, например, в США. Это достаточно удобно.
Опасность инфицирования не больше, чем при выдаче сдачи, но для пенсионеров это минус поход в банк. Все равно очень многие снимают пенсию налом, а потом с ней идут в магазин. Часто снимают в кассе. Некоторые боятся банкоматов, а некоторые хотят снять все до копейки.
Настораживает одно, направленность нововведения на социальные карты может сдержать развитие этого сервиса для всех. Планы введения такой услуги озвучивались давно.ЛАД
Увы, я очень далек от сферы торговли. Могу сказать только, что в крупных супермаркетах персонала стало больше.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Сер 08 кві, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:13
antey1969 написав:
Сейчас вспышка происходит в любом месте, где лишь только начинают реально тестировать.
у вас нет вспышки инфекции?
тогда мы идём к вам с тестами!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:27
Сибарит написав:
Вполне здоровая, без кавычек.
Такая система, без всяких эпидемий, давно работает, например, в США. Это достаточно удобно.
Опасность инфицирования не больше, чем при выдаче сдачи, но для пенсионеров это минус поход в банк. Все равно очень многие снимают пенсию налом, а потом с ней идут в магазин. Часто снимают в кассе. Некоторые боятся банкоматов, а некоторые хотят снять все до копейки.
Настораживает одно, направленность нововведения на социальные карты может сдержать развитие этого сервиса для всех. Планы введения такой услуги озвучивались давно.
Здоровая, там где ее реализуют нормально и не в карантин.
У нас же все будет делать один кассир. Что тут нормального?
п.с. Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:40
antey1969 написав:
......
Решается никак.
Сделали полтора десятка спецмаршрутов, чтобы была видимость заботы. Транспорта пустили по несколько единиц подвижного состава на каждом. В часы пик интервал порядка 20 минут, вне часов пик - около 50
В часы пик толпы с пропусками на остановках, ибо лишь 20 человек за 20 минут могут добраться от окраин до центра на одном маршруте. Всего спецпропусков выдали около полумиллиона. Вот и считайте эффективность "заботы".
В больнице часть медсестер и санитарок уже принесли в отдел кадров заявления об увольнении.
Спасибо Вам и всем ответившим. Читаю как Стивена Кинга.
Короче, спасибо Гепе.
Насчёт врачей, медсестёр и санитарок. Моя бывшая работает в обычной поликлинике хирургом. Поликлиника большая. У них сейчас (в связи со 2-м этапом реформы?) на отделение оставляют 1 санитарку и, кажется, 2 медсестры. Невропатолога убирают вообще - семейные врачи сказали, что он им не нужен, сами справятся. Хирургов сейчас 3 (правда, 2 работают на полставки) - семейные врачи сказали, что хватит одного.
Не знаю, что поставить -
или
.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:42
шо то Джонсон твитить перестал, как в больничку лёг, правда телефон берёт, состояние стабильное...
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edvardd
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:46
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Решается никак.
Сделали полтора десятка спецмаршрутов, чтобы была видимость заботы. Транспорта пустили по несколько единиц подвижного состава на каждом. В часы пик интервал порядка 20 минут, вне часов пик - около 50
В часы пик толпы с пропусками на остановках, ибо лишь 20 человек за 20 минут могут добраться от окраин до центра на одном маршруте. Всего спецпропусков выдали около полумиллиона. Вот и считайте эффективность "заботы".
В больнице часть медсестер и санитарок уже принесли в отдел кадров заявления об увольнении.
Спасибо Вам и всем ответившим. Читаю как Стивена Кинга.
Короче, спасибо Гепе.
Насчёт врачей, медсестёр и санитарок. Моя бывшая работает в обычной поликлинике хирургом. Поликлиника большая. У них сейчас (в связи со 2-м этапом реформы?) на отделение оставляют 1 санитарку и, кажется, 2 медсестры. Невропатолога убирают вообще - семейные врачи сказали, что он им не нужен, сами справятся. Хирургов сейчас 3 (правда, 2 работают на полставки) - семейные врачи сказали, что хватит одного.
Не знаю, что поставить -
или
.
всю жизнь занимаюсь самолечением, теперь это вообще актуально...но без хирурга будет несколько грустно...
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:50
Сибарит написав:
.......ЛАД
Увы, я очень далек от сферы торговли. Могу сказать только, что в крупных супермаркетах персонала стало больше.
Это понятно - хотя бы потому, что вырос объем работы по упаковке.
По снятию налички с карт в кассах магазинов согласен с Вами. Не вижу ничего страшного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:54
US Army Biomedical Services по итогам наблюдений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, рекомендует при этой эпидемии больше включать в рацион зеленый чай и кисломолочные продукты естественной ферментации.
кстати в одной инструкции по хлорохину нашёл что надо принимать с молоком...
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:01
edvardd написав:
шо то Джонсон твитить перестал, как в больничку лёг, правда телефон берёт
, состояние стабильное...
звонили?
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