Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12

ruvex написав: Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.

Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...



"Здоровая" инициатива за инициативой, будто одни фрики в управлении. Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів."Здоровая" инициатива за инициативой, будто одни фрики в управлении.

Вполне здоровая, без кавычек.Такая система, без всяких эпидемий, давно работает, например, в США. Это достаточно удобно.Опасность инфицирования не больше, чем при выдаче сдачи, но для пенсионеров это минус поход в банк. Все равно очень многие снимают пенсию налом, а потом с ней идут в магазин. Часто снимают в кассе. Некоторые боятся банкоматов, а некоторые хотят снять все до копейки.Настораживает одно, направленность нововведения на социальные карты может сдержать развитие этого сервиса для всех. Планы введения такой услуги озвучивались давно.Увы, я очень далек от сферы торговли. Могу сказать только, что в крупных супермаркетах персонала стало больше.