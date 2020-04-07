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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 826827828829

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 151
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
25
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:11

  ЛАД написав:
Не знаю, что поставить - :) или :( .

Многие семейные даже результаты УЗИ не могут проанализировать...
Делают страну непригодной для жизни, не говорю уже для комфортной.
После выхода их карантина многие пересмотрят свое мнение.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:20

  ruvex написав:
  ЛАД написав:
Не знаю, что поставить - :) или :( .

Многие семейные даже результаты УЗИ не могут проанализировать...
Делают страну непригодной для жизни, не говорю уже для комфортной.
После выхода их карантина многие пересмотрят свое мнение.


ты свалишь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:21

  hume написав:
  edvardd написав:шо то Джонсон твитить перестал, как в больничку лёг, правда телефон берёт, состояние стабильное...

звонили?

та не, знакомый звонил, на букву З :roll:

звонил сегодня по поводу одной химии, там вопрос - а вы будете минеральную воду делать...занавес, шо мы пьём...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

новости с линии фронта(с улицы) )))
хорошая
в Фармации на Липкивского 27 есть спирт по 28, маски медицинские по 15. поаленил
плохая
Евролаб, Медбуд закрыты на карантин, поэтому болеть категорически не рекомендуется.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess. Японцы изучали результаты компьютерной томографии.
Из 104 пассажиров "Бриллиантовой принцессы" 76 человек (73%) перенесли коронавирус без симптомов. И у больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла").

Кстати, в другой части группы самыми распространенными симптомами стали кашель (20%), температура (11%) и общая слабость (10% случаев).

Если верить японским ученым, получается, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/ ... KVXvHA7OU&
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:53

  ЛАД написав:
  antey1969 написав: Решается никак.
Сделали полтора десятка спецмаршрутов, чтобы была видимость заботы. Транспорта пустили по несколько единиц подвижного состава на каждом. В часы пик интервал порядка 20 минут, вне часов пик - около 50
В часы пик толпы с пропусками на остановках, ибо лишь 20 человек за 20 минут могут добраться от окраин до центра на одном маршруте. Всего спецпропусков выдали около полумиллиона. Вот и считайте эффективность "заботы".
В больнице часть медсестер и санитарок уже принесли в отдел кадров заявления об увольнении.

Спасибо Вам и всем ответившим. Читаю как Стивена Кинга. :)
Короче, спасибо Гепе.

На сайте kh.vgorode.ua 6 апреля зам.Гепы сообщил о том же ограничении (пропуска для работников критической инфраструктуры.), "но транспорт работает в прежнем режиме".
Скорее всего, все тихо игнорируют киевские команды без громких заявлений.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00

  19yuriy91 написав:В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.
В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10 ... 1576178084



https://gazeta.ua/ru/articles/life/_tolpa-pod-rynkom-lyudi-zhestko-narushili-karantin/959218

В Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась большая толпа покупателей.

"Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мам, или компании по 3 человека штрафовать, или 1 пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" - написала житомирянка.


"Сколько бы штрафов можно было собрать. Это же наполнение госказны", - шутят в сети.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но я так понимаю, это по Вашим знакомым. При этом вряд ли круг Ваших знакомых (как и у меня в Киеве) включает продавцов, рабочих промпредприятий и пр. совсем уж "пересичных".
Или "аусвайсы" оформляют не только"критическим"?

Аусвайсы они для "критических-стратегических", туда же входят и продавцы и работники магазинов и аптек, к примеру. Но да, никого, кто бы реально ими пользовался, из ближнего круга знакомых, нет (есть знакомые знакомых с промпредприятий) - даже те, кому они положены, нашли более удобный способ
Faceless
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