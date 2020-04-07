новости с линии фронта(с улицы) ))) хорошая в Фармации на Липкивского 27 есть спирт по 28, маски медицинские по 15. поаленил плохая Евролаб, Медбуд закрыты на карантин, поэтому болеть категорически не рекомендуется.
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess. Японцы изучали результаты компьютерной томографии. Из 104 пассажиров "Бриллиантовой принцессы" 76 человек (73%) перенесли коронавирус без симптомов. И у больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла").
Кстати, в другой части группы самыми распространенными симптомами стали кашель (20%), температура (11%) и общая слабость (10% случаев).
antey1969 написав: Решается никак. Сделали полтора десятка спецмаршрутов, чтобы была видимость заботы. Транспорта пустили по несколько единиц подвижного состава на каждом. В часы пик интервал порядка 20 минут, вне часов пик - около 50 В часы пик толпы с пропусками на остановках, ибо лишь 20 человек за 20 минут могут добраться от окраин до центра на одном маршруте. Всего спецпропусков выдали около полумиллиона. Вот и считайте эффективность "заботы". В больнице часть медсестер и санитарок уже принесли в отдел кадров заявления об увольнении.
Спасибо Вам и всем ответившим. Читаю как Стивена Кинга. Короче, спасибо Гепе.
На сайте kh.vgorode.ua 6 апреля зам.Гепы сообщил о том же ограничении (пропуска для работников критической инфраструктуры.), "но транспорт работает в прежнем режиме". Скорее всего, все тихо игнорируют киевские команды без громких заявлений.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
19yuriy91 написав:В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко. По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА. В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.
В Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась большая толпа покупателей.
"Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мам, или компании по 3 человека штрафовать, или 1 пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" - написала житомирянка.
"Сколько бы штрафов можно было собрать. Это же наполнение госказны", - шутят в сети.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав:Но я так понимаю, это по Вашим знакомым. При этом вряд ли круг Ваших знакомых (как и у меня в Киеве) включает продавцов, рабочих промпредприятий и пр. совсем уж "пересичных". Или "аусвайсы" оформляют не только"критическим"?
Аусвайсы они для "критических-стратегических", туда же входят и продавцы и работники магазинов и аптек, к примеру. Но да, никого, кто бы реально ими пользовался, из ближнего круга знакомых, нет (есть знакомые знакомых с промпредприятий) - даже те, кому они положены, нашли более удобный способ