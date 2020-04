Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00

19yuriy91 написав: В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.

В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина. «Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.



https://gazeta.ua/ru/articles/life/_tolpa-pod-rynkom-lyudi-zhestko-narushili-karantin/959218



В Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась большая толпа покупателей.



"Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мам, или компании по 3 человека штрафовать, или 1 пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" - написала житомирянка.





