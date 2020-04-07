unicdima написав:новости с линии фронта(с улицы) ))) хорошая в Фармации на Липкивского 27 есть спирт по 28, маски медицинские по 15. поаленил плохая Евролаб, Медбуд закрыты на карантин, поэтому болеть категорически не рекомендуется.
Зашёл сегодня в аптеку в ДАФИ , маски есть ,ДА!!!!!!!!, дайте две , в перчатках которыми только что пересчитывала налкэш кассы провизор достала маску мне , без упаковки , спасибо...,нах надо, привет нашей медиицине и аптекам в барьбе с коронавирусом...
Хомяк написав:больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла"). Если верить японским ученым, получается, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.
Тут два варианта: Либо со временем рассосется, либо..... останется навсегда, пока клиент жив.
Хомяк написав:больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла"). Если верить японским ученым, получается, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.
Тут два варианта: Либо со временем рассосется, либо..... останется навсегда, пока клиент жив.
Так бесследно ничего не проходит. Какие то органы восстанавливаются, какие то нет, также это зависит от состояния организма.
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