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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 828829830831>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 152
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:39

  dima_beleb написав:
  Starikan написав:Зображення
Лонгрид о Швеции
https://texty.org.ua/articles/100682/vz ... pracyuyut/

значит правильно говорил Комороский о том, что нет ни какой разницы, есть карантин или нет.

Ага, Швеция 10 млн., Украина 37. А по графику у Украины линия ниже и смертей меньше. А учитывая что у нас семьи как в Италии, то? Выводы?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:40

  Starikan написав:Зображення
Лонгрид о Швеции
https://texty.org.ua/articles/100682/vz ... pracyuyut/

уніх не правильний корантін
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:40

  Starikan написав:Зображення
Лонгрид о Швеции
https://texty.org.ua/articles/100682/vz ... pracyuyut/

Сколько тестов на млн населения сделано в Украине и Швеции
Нет такого графика ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:42

  unicdima написав:новости с линии фронта(с улицы) )))
хорошая
в Фармации на Липкивского 27 есть спирт по 28, маски медицинские по 15. поаленил
плохая
Евролаб, Медбуд закрыты на карантин, поэтому болеть категорически не рекомендуется.

Зашёл сегодня в аптеку в ДАФИ , маски есть ,ДА!!!!!!!!, дайте две , в перчатках которыми только что пересчитывала налкэш кассы :shock: провизор достала маску мне , без упаковки , спасибо...,нах надо, привет нашей медиицине и аптекам в барьбе с коронавирусом...
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:54

  Starikan написав:Зображення
Лонгрид о Швеции
https://texty.org.ua/articles/100682/vz ... pracyuyut/


Сейчас будут рисовать пик заболеваний
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:06

  trololo написав:
  ruvex написав:После выхода их карантина многие пересмотрят свое мнение.

ты свалишь?

Я пересматриваю.
У тебя есть еще 20 лет ожидания по budivelnikу, чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 кві, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:10

  Хомяк написав:больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла").
Если верить японским ученым, получается, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.

Тут два варианта: Либо со временем рассосется, либо..... останется навсегда, пока клиент жив.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:12

  Пенсионер написав:
  Хомяк написав:больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла").
Если верить японским ученым, получается, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.

Тут два варианта: Либо со временем рассосется, либо..... останется навсегда, пока клиент жив.

Так бесследно ничего не проходит. Какие то органы восстанавливаются, какие то нет, также это зависит от состояния организма.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:13

  ruvex написав:
  trololo написав:
  ruvex написав:После выхода их карантина многие пересмотрят свое мнение.

ты свалишь?

Я пересматриваю.
У тебя есть еще 20 лет ожидания по budivelnikу, чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

с счастью или нет, но уровень жизни штатов в ближайшей перспективе упадет ниже плинтуса.
прикинь: за недель количество безработых выросло до 10 млн. а планируются до 20%
https://www.statista.com/statistics/193280/seasonally-adjusted-monthly-number-of-unemployed-persons-in-the-usa/
Востаннє редагувалось dima_beleb в Сер 08 кві, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:15

  ruvex написав:
  trololo написав:
  ruvex написав:После выхода их карантина многие пересмотрят свое мнение.

ты свалишь?

Я пересматриваю.
У тебя есть еще 20 лет ожидания по budivelnikу, чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...
edvardd
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