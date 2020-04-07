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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:15
Интересная информация, а с 19 минуты о последствиях у переболевших. Потеря части легочной ткани, потеря обоняния, нейровоспаление...
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:21
Их привычный уровень опустится, но не до уровня нашей привычной жизни.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:37
Опять Америка, опять конспирология, опять Америке кирдык
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да уж. Ну его нафиг, этот "приобретенный иммунитет". Лучше переждать.
В ЕС уже лекарства закачиваются, а переболело все ничего людей (и 1% от популяции не наберется):
Каким образом в таких условиях может переболеть 60% населения для "формирования коллективного иммунитета"?
Если карантины не дадут результата, основной мор впереди.
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