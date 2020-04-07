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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 828829830831

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 152
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
28
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:15


Интересная информация, а с 19 минуты о последствиях у переболевших. Потеря части легочной ткани, потеря обоняния, нейровоспаление...
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:21

  edvardd написав:
  ruvex написав: чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...

Их привычный уровень опустится, но не до уровня нашей привычной жизни.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:37

  ruvex написав:
  edvardd написав:
  ruvex написав: чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...

Их привычный уровень опустится, но не до уровня нашей привычной жизни.

Опять Америка, опять конспирология, опять Америке кирдык
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Интересная информация, а с 19 минуты о последствиях у переболевших. Потеря части легочной ткани, потеря обоняния, нейровоспаление...


Да уж. Ну его нафиг, этот "приобретенный иммунитет". Лучше переждать.


В ЕС уже лекарства закачиваются, а переболело все ничего людей (и 1% от популяции не наберется): https://www.welt.de/politik/ausland/art ... knapp.html

Каким образом в таких условиях может переболеть 60% населения для "формирования коллективного иммунитета"?

Если карантины не дадут результата, основной мор впереди.
Civis
 
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