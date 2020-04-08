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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 829830831832833>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 154
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
29
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:15


Интересная информация, а с 19 минуты о последствиях у переболевших. Потеря части легочной ткани, потеря обоняния, нейровоспаление...
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:21

  edvardd написав:
  ruvex написав: чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...

Их привычный уровень опустится, но не до уровня нашей привычной жизни.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:37

  ruvex написав:
  edvardd написав:
  ruvex написав: чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...

Их привычный уровень опустится, но не до уровня нашей привычной жизни.

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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Интересная информация, а с 19 минуты о последствиях у переболевших. Потеря части легочной ткани, потеря обоняния, нейровоспаление...


Да уж. Ну его нафиг, этот "приобретенный иммунитет". Лучше переждать.


В ЕС уже лекарства заканчиваются, а переболело всего ничего людей (и 1% от популяции не наберется): https://www.welt.de/politik/ausland/art ... knapp.html

Каким образом в таких условиях может переболеть 60% населения для "формирования коллективного иммунитета"?

Если карантины не дадут результата, основной мор впереди.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:48

  Хомяк написав:У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess. Японцы изучали результаты компьютерной томографии.
Из 104 пассажиров "Бриллиантовой принцессы" 76 человек (73%) перенесли коронавирус без симптомов. И у больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла").

Кстати, в другой части группы самыми распространенными симптомами стали кашель (20%), температура (11%) и общая слабость (10% случаев).

Если верить японским ученым, получается, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/ ... KVXvHA7OU&

оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19


и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:50

  Civis написав:
  Schmit написав:Интересная информация, а с 19 минуты о последствиях у переболевших. Потеря части легочной ткани, потеря обоняния, нейровоспаление...


Да уж. Ну его нафиг, этот "приобретенный иммунитет". Лучше переждать.


В ЕС уже лекарства заканчиваются, а переболело всего ничего людей (и 1% от популяции не наберется): https://www.welt.de/politik/ausland/art ... knapp.html

Каким образом в таких условиях может переболеть 60% населения для "формирования коллективного иммунитета"?

Если карантины не дадут результата, основной мор впереди.

есть альтернативный метод лечения, но жестокий, оставим напотом...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:51

  edvardd написав:есть альтернативный метод лечения, но жестокий, оставим напотом...


Филиппинский подход? :)
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Да....Будут камнями забрасывать???
Согласно статистике столичной мэрии, по состоянию на среду, 8 апреля, коронавирус в Киеве зафиксирован у 294 человек. Опираясь на данные, полученные от наших источников в медицинских кругах, "Вести. Люди" публикуют адреса домов, где обнаружен Covid-19. Причем зачастую речь идет не об одном случае.

Для чего мы это делаем? Во-первых, чтобы киевляне имели точное представление о масштабах эпидемии в столице, а во-вторых, чтобы жители домов, где зафиксированы очаги, и те, кто проживает в близлежащих микрорайонах, приняли эффективные меры по самоизоляции, предписанные соответствующим постановлением Кабмина. Проще говоря, не игнорировали карантин, как это, увы, в Киеве часто делают

https://vesti.ua/people/gde-v-kieve-zaf ... mera-domov
Sanna
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:04

  edvardd написав:
  ruvex написав:
  trololo написав:ты свалишь?

Я пересматриваю.
У тебя есть еще 20 лет ожидания по budivelnikу, чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...


если штатам будет сильно худо, то у нас риски скатиться в полное днище возрастают в разы. Если б у нас хотя бы власти были бы перспективные и излучали хоть какие-то лучи надежды - то может бы действительно прорвались на этом фоне, а так откуда у нас появится "комфортность жизни"? За счет кого или чего?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:16

Пришла интересная статистика из Италии.
На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много.
Предполагают, что будет порядка 30%
antey1969
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